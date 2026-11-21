పాలకూర, బ్రకోలీలో విటమిన్ కె, ల్యూటిన్, ఫోలేట్, బీటా కెరోటిన్ వంటి కీలక పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మెదడు కణజాలాన్ని రక్షిస్తాయి.
గుడ్లలో శరీరానికి అవసరమైన 'కోలిన్' అనే పోషకం ఉంటుంది. జ్ఞాపకశక్తిని, మానసికస్థితిని కంట్రోల్ చేయడంలో ఇది సహాయపడతుంది.
బ్లూబెర్రీల్లో ఆంథోసైనిన్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడులో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
సాల్మన్, సార్డిన్, మాకేరెల్ లాంటి చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడును ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
బాదం, పిస్తా, వాల్ నట్స్ వంటివి తినడం వల్ల మెదడు కణాలకు జరిగే నష్టం నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
డార్క్ చాక్లెట్లో ఫ్లేవనాయిడ్స్, కెఫిన్ ఉంటాయి. ఇవి మెదడుకు రక్త ప్రసరణను పెంచి, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతాయి.
ఓట్స్, బార్లీ, బ్రౌన్ రైస్ వంటివి మానసిక శక్తిని, ఏకాగ్రతను నిలబెట్టడంలో సహాయపడతాయి.
కాఫీలో ఉండే కెఫిన్ ఎక్కువ చురుకుదనం, ఏకాగ్రతతో ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా, పాలిఫెనాల్స్ లాంటి యాంటీఆక్సిడెంట్స్ కూడా కాఫీలో ఉంటాయి.
ఆలివ్ ఆయిల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్స్, మోనోఅన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
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