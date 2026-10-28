Biryani: బిర్యానీ మొదటిసారి ఎవరు తయారు చేశారు? మన దేశంలోకి ఎలా అడుగుపెట్టింది?
Biryani: బిర్యానీ పేరు వినగానే నోరు ఊరిపోతోంది కదా.. కానీ, మొదటిసారి బిర్యానీని ఎవరు తయారు చేశారు? అసలు.. ఈ బిర్యానీకి ఈ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? మన దేశానికి ఎవరు పరిచయం చేశారు?
Biryani
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్ల మందిని తన సువాసన, రుచితో కట్టిపడేసే ఆహారం ఏదైనా ఉంది అంటే అది బిర్యానీ మాత్రమే. బిర్యానీ అనగానే మనకు ముందు గుర్తుకు వచ్చేది హైదరాబాద్. ఇక్కడ దొరికేంత రుచికరమైన బిర్యానీ మరెక్కడా దొరకదు. కానీ, మొట్టమొదటిసారి బిర్యానీని ఎవరు తయారు చేశారో తెలుసా? బిర్యానీ అసలు ఎలా పుట్టింది? ఈ బిర్యానీ కథ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం...
బిర్యానీకి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది..?
దాదాపు అందరూ బిర్యానీ అంటే మన దేశపు ఆహారం అని నమ్ముతారు. కానీ, బిర్యానీ అనే పదం పర్షియన్ ( పర్షియా) భాషలోని బిరింజ్ బిర్యానీ అనే పదం నుంచి వచ్చింది. దీని అర్థం వేయించిన బియ్యం.. అదే ఫ్రైడ్ రైస్. మనకు బిర్యానీ, ఫ్రైడ్ రైస్ రెండూ వేర్వేరు కానీ.. బిర్యానీ పేరు మాత్రం దాని నుంచే రావడం విశేషం.
బిర్యానీ మొదట ఎవరు తయారు చేశారు..?
భారతదేశంలోకి అడుగుపెట్టడానికి ముందే పర్షియాలోని రాజభవనాల్లో బిర్యానీ పుట్టింది. అక్కడి రాజ వంశీయులు బిర్యానీ నెయ్యిలో వేయించి, దానికి మాంసం, జీడిపప్పు, బాదం, కుంకుమ పువ్వు చేర్చి, ఆ పాత్రపై మూతపెట్టి ఆవిరి బయటకు పోకుండా చిన్న సెగపై వండేవారు. ఈ పద్ధతినే మనం దమ్ బిర్యానీ అని పిలుస్తాం. అక్కడి వర్తకులు, సైనికుల ద్వారా ఈ వంటకం నెమ్మదిగా ఆప్ఘనిస్తాన్ మీదుగా మన వైపు ప్రయాణించింది.
భారత్ లోకి ఎలా అడుగుపెట్టిందంటే...
15వ శతాబ్దంలో ఆఫ్ఘనిస్థాన్లోని కాబూల్, హెరాత్ ప్రాంతాలలో 'కబులీ పలావ్' అనే రాజభోజనం చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. 1526లో దండయాత్రల ద్వారా భారతదేశంలో మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన బాబర్... పర్షియన్ , సెంట్రల్ ఆసియన్ వంటకాల పద్ధతులను మన దేశానికి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ లభించే బాస్మతీ బియ్యం, మన సుగంధ ద్రవ్యాలు (మసాలాలు) కలవడంతో పలావ్ కాస్తా బిర్యానీగా రూపాంతరం చెందింది!
మరో కథ కూడా ఉంది...
యుద్ధరంగంలో ఉండే మొఘల్ సైనికులకు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ శక్తినిచ్చే ఆహారం అందించడం కోసం ఒకే పాత్రలో రైస్, మాంసం, అందుబాటులో ఉన్న మసాలాలు కలిపి వండేవారు. అలా సాధారణ సైనికుల ఆకలి తీర్చిన ఈ వంటకం.. 18వ శతాబ్దం నాటికి ఢిల్లీ, లక్నో, హైదరాబాద్లలో రాజులు మెచ్చే రాజభోజనంగా మారింది!
బిర్యానీ కి గుర్తింపు తెచ్చింది మాత్రం మనమే..
బిర్యానీ ఎక్కడ పుట్టినా.. దానికి ఒక మహత్తరమైన వంటకాల కళాత్మక రూపం ఇచ్చింది మాత్రం హైదరాబాద్, అవధ్ (లక్నో) నవాబులే. లక్నోలో రాగితో చేసిన పాత్రల్లో సున్నితమైన రుచులతో వండితే, హైదరాబాద్లో కుంకుమపువ్వు, ఘాటైన మసాలాలతో బిర్యానీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. బిర్యానీ ఎక్కడ పుట్టినా... దానిని కింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ గా మార్చింది మాత్రం మన భారతదేశమే.