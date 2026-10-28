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పంటి నొప్పిని తగ్గించే బెస్ట్ చిట్కాలు ఇవిగో!

life Oct 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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లవంగాలు

పంటి నొప్పికి లవంగాలు అద్భుతమైన ఔషధం. నొప్పి ఉన్న చోట ఒక లవంగాన్ని ఉంచి నెమ్మదిగా నమలాలి. దీనివల్ల నొప్పి నుంచి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.

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వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇవి బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేసి నొప్పి నివారిణిగా పనిచేస్తాయి. పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలను నమలడం వల్ల పంటి నొప్పి తగ్గుతుంది.

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ఉప్పు

గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి పుక్కిలించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పంటి నొప్పి చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది.

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ఐస్ క్యూబ్

నొప్పి ఉన్న పంటిపై ఒక ఐస్ క్యూబ్ ఉంచి కొరకాలి. చల్లదనం వల్ల పంటి నొప్పి తీవ్రత వెంటనే తగ్గుముఖం పడుతుంది.

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బేకింగ్ సోడా

టూత్‌పేస్ట్‌లో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా కలిపి పళ్లు తోముకోవాలి. ఈ చిట్కా కూడా పంటి నొప్పిని తగ్గించడంలో బాగా సహాయపడుతుంది.

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జామ ఆకులు

జామ ఆకుల్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. లేత జామ ఆకులను నమలడం లేదా నీటిలో మరిగించి పుక్కిలించడం వల్ల పంటి నొప్పి తగ్గుతుంది.

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