పంటి నొప్పికి లవంగాలు అద్భుతమైన ఔషధం. నొప్పి ఉన్న చోట ఒక లవంగాన్ని ఉంచి నెమ్మదిగా నమలాలి. దీనివల్ల నొప్పి నుంచి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
వెల్లుల్లిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇవి బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేసి నొప్పి నివారిణిగా పనిచేస్తాయి. పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలను నమలడం వల్ల పంటి నొప్పి తగ్గుతుంది.
గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి పుక్కిలించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పంటి నొప్పి చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది.
నొప్పి ఉన్న పంటిపై ఒక ఐస్ క్యూబ్ ఉంచి కొరకాలి. చల్లదనం వల్ల పంటి నొప్పి తీవ్రత వెంటనే తగ్గుముఖం పడుతుంది.
టూత్పేస్ట్లో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా కలిపి పళ్లు తోముకోవాలి. ఈ చిట్కా కూడా పంటి నొప్పిని తగ్గించడంలో బాగా సహాయపడుతుంది.
జామ ఆకుల్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. లేత జామ ఆకులను నమలడం లేదా నీటిలో మరిగించి పుక్కిలించడం వల్ల పంటి నొప్పి తగ్గుతుంది.
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