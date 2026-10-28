Mangalsutra: చీరల మీదకు మీ అందాన్ని పెంచే లాంగ్ మంగళసూత్రాలు..చూసేయండి

రెండు లైన్ల నల్లపూసల గొలుసుకు రెండువైపులా హంసల రూపంతో ఉన్న విక్టోరియన్ వర్క్ లాంటి లాకెట్ ఉంది. కింద వేలాడే నల్ల పూసల హ్యాంగింగ్స్ ఈ డిజైన్కు రాయల్ లుక్ను అందిస్తున్నాయి
రూబీ రాళ్లు, జెంస్టోన్స్ అమర్చిన సాంప్రదాయ ప్యాండెంట్ డిజైన్ ఇది. సింపుల్గా, పండగలు, శుభకార్యాలకు ధరించడానికి ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది.
చాలా నాజూకైన నెమలి మోటిఫ్ పెండెంట్ కింద చిన్న ముత్యం వేలాడుతూ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తోంది. డైలీ వేర్ లేదా ఆఫీస్ వేర్ కోసం డెలికేట్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇది బాగా సరిపోతుంది.
లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ తో కింద నల్ల పూసల హ్యాంగింగ్స్ ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. వివాహాది శుభకార్యాల్లో సాంప్రదాయ దుస్తులపై గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఎంతో క్లాసిక్ లుక్ ఇచ్చే యాంటిక్ ఫినిషింగ్ లాకెట్ అటాచ్ చేశారు. పట్టు చీరలపైకి ఇది చాలా నిండుగా , ట్రెడిషనల్గా కనిపిస్తుంది.
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