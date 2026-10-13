Brain Fog : బ్రెయిన్ ఫాగ్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఆరోగ్య సమస్యా లేక మానసిక సమస్యా?
చిన్నచిన్న విషయాలను మర్చిపోతున్నారా? మీ మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడంలేదా? ఇలాంటి లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తున్నాయా.. అయితే మీరు బ్రెయిన్ ఫాగ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లే.
మెదడు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదా?
కొన్నిసార్లు ఏ పని చేయాలన్నా మనసు కుదురుగా ఉండదు. చేతిలో ఉన్న పనిపై దృష్టి పెట్టలేం. ఎవరైనా ఏదైనా చెబితే వెంటనే అర్థం చేసుకోలేం. తెలిసిన పేర్లు కూడా ఒక్కోసారి గుర్తుకు రావు. ఏదైనా విషయం గురించి ఆలోచించాలన్నా, నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా మునుపటిలా చురుగ్గా స్పందించలేం. తగినంత నిద్రపోయినా, విశ్రాంతి తీసుకున్నా మెదడు అలసిపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి అనుభవాలు తరచూ ఎదురవుతున్నాయా? అయితే వాటికి కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
ఈ లక్షణాలను వివరించడానికి ఉపయోగించే పదమే బ్రెయిన్ ఫాగ్ (Brain Fog). తెలుగులో చెప్పాలంటే మెదడుపై పొగమంచు కమ్ముకున్నట్లుగా, ఆలోచనలు స్పష్టంగా రాకపోవడం, ఏకాగ్రత తగ్గడం, విషయాలను గుర్తుంచుకోవడంలో ఇబ్బంది పడటం. ఇది కేవలం మతిమరుపు మాత్రమే కాదు. మనం ఆలోచించే తీరు, మాట్లాడే విధానం, పనులు చేసుకునే సామర్థ్యంపైనా ప్రభావం చూపవచ్చు.
అయితే బ్రెయిన్ ఫాగ్ అనేది ప్రత్యేకమైన వ్యాధి కాదు. నిద్రలేమి, ఒత్తిడి వంటి సాధారణ కారణాల నుంచి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల వరకు అనేక అంశాలు దీనికి కారణం కావచ్చు. మరి బ్రెయిన్ ఫాగ్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? ఎందుకు వస్తుంది? దీన్ని తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?
బ్రెయిన్ ఫాగ్ అంటే ఏమిటి?
మన మెదడు రోజంతా ఎన్నో పనులు చేస్తుంది. మన చుట్టూ జరిగే విషయాలను అర్థం చేసుకోవడం, సమాచారాన్ని గుర్తుంచుకోవడం, సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనుగొనడం, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వంటి పనులను నిరంతరం నిర్వహిస్తుంది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ పనులు చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు. ఏదైనా విషయంపై దృష్టి పెట్టడం కష్టమవుతుంది. తెలిసిన విషయాలను గుర్తు చేసుకోవడానికి కూడా ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితినే బ్రెయిన్ ఫాగ్ అంటారు. కొందరిలో ఇది కొద్దిసేపు మాత్రమే ఉంటుంది. మరికొందరిలో రోజుల తరబడి కొనసాగవచ్చు. దీని తీవ్రత కూడా ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఏదైనా మర్చిపోవడం లేదా ఏకాగ్రత తగ్గడం సహజమే. కానీ ఈ సమస్య తరచూ ఎదురవుతూ రోజువారీ పనులకు ఆటంకం కలిగిస్తుంటే మాత్రం దాని వెనుక ఉన్న కారణాన్ని గుర్తించాలి.
బ్రెయిన్ ఫాగ్ రావడానికి కారణాలేంటి?
బ్రెయిన్ ఫాగ్ రావడానికి ఒకటే కారణం ఉండదు. మన జీవనశైలి, నిద్ర అలవాట్లు, మానసిక పరిస్థితి, శారీరక ఆరోగ్యం వంటి అనేక అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి.
1. నిద్ర సరిగా లేకపోవడం
మెదడు చురుగ్గా పనిచేయాలంటే తగినంత నిద్ర అవసరం. రాత్రిపూట ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం, నిద్ర మధ్యలో పదేపదే మేల్కొనడం లేదా రోజూ తక్కువ గంటలు నిద్రపోవడం వల్ల మరుసటి రోజు అలసటగా అనిపించవచ్చు. ఏకాగ్రత తగ్గడం, విషయాలను గుర్తుంచుకోవడంలో ఇబ్బంది కలగడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. పెద్దలకు సాధారణంగా రోజుకు 7 నుంచి 9 గంటల నిద్ర అవసరం.
2. మానసిక ఒత్తిడి
ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి, కుటుంబ సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన ఎక్కువైతే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండదు. ఒకేసారి ఎన్నో విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండటం వల్ల చేతిలో ఉన్న పనిపై దృష్టి పెట్టలేం. ఒత్తిడి కారణంగా నిద్ర కూడా సరిగా పట్టకపోవచ్చు. దీంతో ఏకాగ్రత సమస్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
3. పోషకాహార లోపాలు
శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందకపోతే అలసట, నీరసం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా విటమిన్ బి12, ఐరన్ లోపం కొందరిలో అలసటతో పాటు ఏకాగ్రత తగ్గడానికి కూడా కారణమవుతుంది. అయితే బ్రెయిన్ ఫాగ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ పోషకాహార లోపమే కారణమని చెప్పలేం. అవసరమైతే వైద్యుల సలహాతో పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
4. తగినంత నీరు తాగకపోవడం
రోజంతా తగినంత నీరు తాగకపోతే శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గుతుంది. దీన్నే డీహైడ్రేషన్ అంటారు. ముఖ్యంగా ఎండలో ఎక్కువసేపు పనిచేసేవారు, ఎక్కువగా చెమట పట్టేవారు నీరు తక్కువగా తీసుకుంటే అలసట, తలనొప్పి, తల తిరగడం, ఏకాగ్రత తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అందుకే శరీరానికి అవసరమైనంత నీరు తాగడం ముఖ్యం.
5. హార్మోన్ల మార్పులు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు
థైరాయిడ్ సమస్యలు, రక్తహీనత, రక్తంలో చక్కెర స్థాయుల్లో మార్పులు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు అలసటకు, ఆలోచనల్లో స్పష్టత తగ్గడానికి కారణం కావచ్చు. మహిళల్లో గర్భధారణ సమయంలో లేదా మెనోపాజ్ దశలో వచ్చే హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల కూడా కొందరికి ఇలాంటి లక్షణాలు ఎదురవుతాయి.
కొన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధులు, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల తర్వాత కూడా బ్రెయిన్ ఫాగ్ లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాత కొందరిలో ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి, ఆలోచనా వేగానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు కొంతకాలం కొనసాగినట్లు గుర్తించారు.
6. కొన్ని మందుల ప్రభావం
కొన్ని మందులు వాడటం వల్ల నిద్రమత్తు, అలసట లేదా ఆలోచనల్లో మందగింపు రావచ్చు. కొత్తగా మందులు వాడటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురైతే వైద్యుడికి చెప్పాలి. అయితే వైద్యుల సలహా లేకుండా మందులను మధ్యలో ఆపకూడదు.
బ్రెయిన్ ఫాగ్ ఉందని సూచించే 7 లక్షణాలు
బ్రెయిన్ ఫాగ్ ఉన్నవారిలో అందరికీ ఒకే రకమైన లక్షణాలు కనిపించవు. కొందరికి ఏకాగ్రత సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే, మరికొందరికి మతిమరుపు లేదా మానసిక అలసట ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సాధారణంగా కనిపించే లక్షణాలు ఇవి.
1. ఏకాగ్రత కుదరకపోవడం
ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు మనసు పదేపదే పక్కకు మళ్లుతుంటుంది. పుస్తకం చదివినా, ఆఫీసు పని చేస్తున్నా లేదా ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నా దృష్టి పెట్టడం కష్టమవుతుంది. చదివిన విషయాన్ని మళ్లీ మళ్లీ చదవాల్సి రావచ్చు. చిన్న పనిని పూర్తి చేయడానికి కూడా సాధారణం కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు.
2. చిన్న చిన్న విషయాలు మర్చిపోవడం
ఫోన్ లేదా తాళాలు ఎక్కడ పెట్టామో గుర్తుకు రాకపోవడం, చేయాల్సిన పని మర్చిపోవడం, ఇటీవల జరిగిన సంభాషణలోని వివరాలు గుర్తు చేసుకోవడానికి సమయం పట్టడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. తెలిసిన వ్యక్తి పేరు కూడా వెంటనే గుర్తుకు రాకపోవచ్చు.
అయితే అప్పుడప్పుడు ఏదైనా మర్చిపోవడం సహజమే. ప్రతి మతిమరుపునూ బ్రెయిన్ ఫాగ్గా భావించకూడదు. ఈ సమస్య ఎంత తరచుగా వస్తోంది, మన రోజువారీ పనులను ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తోంది అనేది గమనించాలి.
3. మెదడు అలసిపోయినట్లు అనిపించడం
ఎక్కువ శారీరక శ్రమ చేయకపోయినా మానసికంగా అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు. సాధారణంగా సులభంగా చేసే పనులకే ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సి వస్తుంది. కొంతసేపు చదివినా, సమావేశంలో పాల్గొన్నా లేదా ఎక్కువసేపు మాట్లాడినా మెదడు అలసిపోయిన భావన కలగవచ్చు. విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పటికీ ఈ సమస్య తరచూ కొనసాగితే కారణాన్ని తెలుసుకోవాలి.
4. ఆలోచనలు నెమ్మదించడం
ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, సమస్యను పరిష్కరించడానికి లేదా నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు. గతంలో సులభంగా చేసిన పనులను ఇప్పుడు చేయడం కష్టంగా అనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒకేసారి అనేక విషయాలపై దృష్టి పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు గందరగోళం పెరగవచ్చు.
5. రోజువారీ పనులను సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోవడం
ఏ పని ముందుగా చేయాలి? ఏది తర్వాత చేయాలి? రోజులో ఉన్న పనులను ఎలా పూర్తి చేయాలి? అనే విషయాల్లో గందరగోళం ఏర్పడవచ్చు. పనులను ముందుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం, సమయానికి పూర్తి చేయడం కష్టమవుతుంది. ఒక పని మొదలుపెట్టి మధ్యలో మరో పని వైపు మళ్లడం కూడా జరగవచ్చు.
6. మాట్లాడేటప్పుడు పదాలు గుర్తుకు రాకపోవడం
మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పాలనుకున్న పదం వెంటనే గుర్తుకు రాకపోవచ్చు. వాక్యం మధ్యలో ఆగిపోవడం, ఒక విషయాన్ని వివరించడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం లేదా చెప్పాలనుకున్నది స్పష్టంగా చెప్పలేకపోవడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఈ సమస్య కొత్తగా మొదలై తరచూ కనిపిస్తుంటే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.
7. చిరాకు, నిరాశ పెరగడం
ఆలోచనలు స్పష్టంగా లేకపోవడం, పనులు సరిగ్గా చేయలేకపోవడం వల్ల కొందరిలో చిరాకు, అసహనం పెరగవచ్చు. చిన్న విషయాలకే కోపం రావడం, పనిపై ఆసక్తి తగ్గడం లేదా నిరాశగా అనిపించడం వంటి మార్పులు కనిపించవచ్చు. అయితే ఈ లక్షణాలకు ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, ఆందోళన వంటి ఇతర కారణాలు కూడా ఉండవచ్చు.
బ్రెయిన్ ఫాగ్ రోజువారీ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
బ్రెయిన్ ఫాగ్ వల్ల పనుల వేగం తగ్గవచ్చు. విద్యార్థులకు చదివిన విషయాలు గుర్తుంచుకోవడం, పరీక్షల సమయంలో ఏకాగ్రత పెట్టడం కష్టమవుతుంది. ఉద్యోగులు సమావేశాల్లో చెప్పే విషయాలను వెంటనే అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. పనులను సమయానికి పూర్తి చేయడం, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కూడా ఇబ్బందిగా మారవచ్చు.
ఇంట్లోనూ రోజువారీ పనులు మర్చిపోవడం, పనులను సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఈ పరిస్థితి ఎక్కువకాలం కొనసాగితే తమ పనితీరుపై ఆందోళన పెరగవచ్చు. అందుకే లక్షణాలు పదేపదే కనిపిస్తుంటే వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా కారణాన్ని తెలుసుకోవాలి.
బ్రెయిన్ ఫాగ్ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి?
బ్రెయిన్ ఫాగ్కు నిద్రలేమి, ఒత్తిడి లేదా జీవనశైలికి సంబంధించిన అంశాలు కారణమైతే కొన్ని అలవాట్లను మార్చుకోవడం ఉపయోగపడవచ్చు. అయితే దీని వెనుక ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వాటికి తగిన చికిత్స అవసరం.
తగినంత నిద్రపోవాలి : ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, ఉదయం ఒకే సమయానికి మేల్కొనడం అలవాటు చేసుకోండి. నిద్రకు ముందు ఫోన్ వాడకాన్ని తగ్గించండి. రాత్రిపూట కెఫీన్ ఉన్న పానీయాలు తీసుకోవడాన్ని కూడా పరిమితం చేయండి.
మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి : కూరగాయలు, పండ్లు, పప్పుధాన్యాలు, తృణధాన్యాలు, ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారాన్ని రోజువారీ భోజనంలో చేర్చుకోండి. పోషకాహార లోపం ఉందని అనుమానం ఉంటే వైద్యుల సలహా తీసుకోండి.
నీరు తగినంత తాగాలి : రోజంతా శరీరానికి అవసరమైనంత నీరు తాగండి. ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉండేవారు, శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేసేవారు ద్రవాల తీసుకోవడంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
రోజూ కొంతసేపు వ్యాయామం చేయాలి : మీ ఆరోగ్యానికి అనుగుణంగా నడక వంటి సాధారణ వ్యాయామాలు చేయండి. ఇవి శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు నిద్ర, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి కూడా సహాయపడతాయి.
ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి : పనులన్నింటినీ ఒకేసారి పూర్తి చేయాలని ప్రయత్నించకుండా, ఒక్కో పనిని విడిగా చేసుకోండి. మధ్యమధ్యలో విరామం తీసుకోండి. ధ్యానం లేదా నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకునే సాధనలు కొందరికి ఒత్తిడి తగ్గించడంలో ఉపయోగపడవచ్చు.
పనులను రాసుకోవాలి : రోజులో చేయాల్సిన పనులను డైరీలో లేదా ఫోన్లో నమోదు చేసుకోండి. ముఖ్యమైన పనులకు రిమైండర్లు పెట్టుకోండి. దీనివల్ల ఏదైనా మర్చిపోతామనే ఆందోళన తగ్గుతుంది.
ఎప్పుడు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి?
ఏకాగ్రత లోపం, మతిమరుపు, మానసిక అలసట వంటి సమస్యలు కొంతకాలంగా కొనసాగుతున్నా, రోజువారీ పనులకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. లక్షణాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నా లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో కలిసి కనిపిస్తున్నా పరీక్షలు అవసరం కావచ్చు.
వైద్యుడు లక్షణాలు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి, నిద్ర ఎలా ఉంది, ఏవైనా మందులు వాడుతున్నారా వంటి వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటారు. అవసరాన్ని బట్టి రక్తహీనత, థైరాయిడ్ సమస్యలు, విటమిన్ లోపాలు వంటి కారణాలను గుర్తించేందుకు పరీక్షలు సూచించవచ్చు. చికిత్స అనేది బ్రెయిన్ ఫాగ్కు దారితీసిన అసలు కారణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన విషయం : అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన గందరగోళం రావడం, మాట తడబడటం లేదా మాట్లాడలేకపోవడం, ముఖం ఒకవైపు వాలిపోవడం, చేయి లేదా కాలు బలహీనపడటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అత్యవసర వైద్య సహాయం పొందాలి. ఇవి స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు సంకేతాలు కావచ్చు. వీటిని సాధారణ బ్రెయిన్ ఫాగ్గా భావించి ఆలస్యం చేయకూడదు.
బ్రెయిన్ ఫాగ్ గురించి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
బ్రెయిన్ ఫాగ్ అనేది ఆలోచనల్లో స్పష్టత తగ్గడం, ఏకాగ్రత లోపించడం, విషయాలను గుర్తుంచుకోవడంలో ఇబ్బంది కలగడం వంటి లక్షణాలను వివరించే పదం. దీనికి నిద్రలేమి, మానసిక ఒత్తిడి, పోషకాహార లోపాలు లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కారణం కావచ్చు. అప్పుడప్పుడు మతిమరుపు రావడం సహజమే అయినప్పటికీ, సమస్య తరచుగా ఎదురవుతూ పనితీరుపై ప్రభావం చూపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించడంతో పాటు అవసరమైనప్పుడు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం ముఖ్యం.