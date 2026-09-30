Kids Brain: పిల్లల తెలివితేటలు పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్ ఇవి

సాల్మన్ చేపల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి తినడం వల్ల పిల్లల మెదడు చాలా చురుకుగా పని చేస్తుంది. తెలివితేటలు కూడా పెరుగుతాయి.
బ్లూబెర్రీలతో పాటు ముదురు రంగులో ఉండే ఇతర బెర్రీ పండ్లలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తప్రసరణను మెరుగుపరిచి, మెదడు చురుకుగా పని చేయడానికి సహాయపడతాయి.
పాలకూర, బ్రకోలీ లాంటి ఆకుకూరల్లో విటమిన్ కె, ఫోలేట్, బీటా కెరోటిన్ ఉంటాయి. ఇవి మెదడులోని కణజాలాలను ఆరోగ్యంగా రక్షిస్తాయి.
వాల్ నట్స్ లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తిని, ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి.
గుడ్డు పచ్చసొనలో 'కోలిన్' అనే ముఖ్యమైన పోషకం ఉంటుంది. ఇది జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని నియంత్రించే మెదడు రసాయనాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
70 శాతం కంటే ఎక్కువ కోకో ఉండే డార్క్ చాక్లెట్లలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల్లో ఏకాగ్రతను, మెదడుకు రక్తప్రసరణను పెంచుతాయి.
Earrings: తక్కువ ధరలో వచ్చే 1 గ్రామ్ గోల్డ్ చెవి కమ్మలు
Blouse Designs: ట్రెండీ బ్లౌజ్ డిజైన్స్.. చూస్తే ట్రై చేయకుండా ఉండరు!
Gold Bangles: డైలీవేర్ కోసం బంగారు గాజుల డిజైన్లు ఇవే!
Gold Haaram: చీరలపైకి అదిరిపోయే లాంగ్ గోల్డ్ హారం డిజైన్లు చూసేయండి