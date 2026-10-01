Vitamin B12 Deficiency: ఈ విటమిన్ లోపం ఉంటే కోపం, చిరాకు ఎక్కువ.. సగం గొడవలకు కారణం ఇదే!
Vitamin B12 Deficiency: చిన్న విషయాలకే కోపం వస్తోందా? కారణం లేకుండా చిరాకుగా అనిపిస్తోందా? ఎప్పుడూ అలసట, నీరసం, ఏకాగ్రత తగ్గడం, చేతులు లేదా కాళ్లలో తిమ్మిర్లు రావడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయా? అయితే ఈ విటమిన్ గురించి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే.
విటమిన్ B12 లోపం ఉంటే ఏమవుతుంది?
మన శరీరం ఆరోగ్యంగా, చురుగ్గా పనిచేయడానికి రకరకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు అవసరం. వాటిలో విటమిన్ B12 చాలా ముఖ్యమైంది. దీన్ని కోబాలమిన్ అని కూడా అంటారు. ఎర్ర రక్తకణాల తయారీ, నరాల వ్యవస్థ పనితీరు, DNA తయారీ వంటి అనేక ముఖ్యమైన ప్రక్రియల్లో B12 కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. శరీరానికి అవసరమైనంత B12 అందకపోతే క్రమంగా B12 లోపం ఏర్పడుతుంది. B12 లోపం వల్ల శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులుంటాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కోపం, చిరాకు పెరగడం
నిపుణుల ప్రకారం.. B12 లోపం ఉన్నప్పుడు కోపం, చిరాకు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కారణం లేకుండా చిరాకుగా అనిపించడం, చిన్న విషయాలకే కోపం రావడం, ఇతరులతో అసహనంగా మాట్లాడడం, గొడవ పడటం, మానసికంగా అలసిపోయినట్లు అనిపించడం వంటి మార్పులు ఉండవచ్చు. B12 నరాల వ్యవస్థ, మెదడు సాధారణ పనితీరులో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది కాబట్టి, లోపం ఉన్నప్పుడు కొంతమందిలో మానసిక, భావోద్వేగ మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఏకాగ్రత తగ్గడం, జ్ఞాపకశక్తిలో మార్పులు, ఆందోళన లేదా నిరుత్సాహం వంటి లక్షణాలు కూడా కొందరిలో కనిపించవచ్చు.
అలసట, నీరసం
B12 లోపం ఉన్నప్పుడు అలసట, నీరసం, బలహీనత, శక్తి తగ్గినట్లు అనిపించడం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి. సాధారణ పనులు చేసినా త్వరగా అలసిపోవడం, రోజంతా ఉత్సాహం లేకపోవడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. B12 లోపం కారణంగా ఎర్ర రక్తకణాల తయారీ ప్రభావితమై రక్తహీనత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దాంతో శరీరంలోని కణాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గి అలసట, తల తిరగడం, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు.
నరాల వ్యవస్థపై ప్రభావం
B12 లోపం నరాల వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. చేతులు, కాళ్లలో తిమ్మిరి, మొద్దుబారడం లేదా స్పర్శలో మార్పులు రావచ్చు. కొంతమందిలో నడిచేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ తప్పడం, కండరాల బలహీనత లేదా నరాలకు సంబంధించిన ఇతర సమస్యలు కనిపించవచ్చు. B12 లోపం ఎక్కువకాలం గుర్తించకుండా ఉంటే నరాలపై ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా మారే అవకాశం ఉంది.
B12 లోపం ఉన్నప్పుడు నోరు, నాలుకకు సంబంధించిన కొన్ని మార్పులు కూడా కనిపిస్తాయి. నాలుక ఎర్రగా, నొప్పిగా లేదా వాపు రావడం, నోటిలో పుండ్లు రావడం, ఆకలి తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కొందరిలో కనిపిస్తాయి. ఈ లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
B12 కోసం ఎలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి?
ఆహారంలో B12 సరిపడా లేకపోవడం మాత్రమే కాదు, శరీరం B12ను సరిగా గ్రహించలేకపోవడం వల్ల కూడా ఈ లోపం ఏర్పడవచ్చు. మాంసం, చేపలు, గుడ్లు, పాలు, పాల ఉత్పత్తులు వంటి ఆహారాల్లో సహజంగా B12 లభిస్తుంది. పూర్తిగా శాకాహారం తీసుకునే వ్యక్తులు B12 లభించే ఫోర్టిఫైడ్ ఆహారాలను తీసుకోవడం లేదా అవసరమైతే వైద్యుల సలహా మేరకు సప్లిమెంట్లు తీసుకోవడం మంచిది.