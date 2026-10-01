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Earrings: చీరల మీదకు అదిరిపోయే యాంటిక్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

life Oct 01 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:south india jewels
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నెమలి డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

రెండు నెమళ్లు  పచ్చలు, కెంపులు , ముత్యాలతో కూడిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్  ఎంతో గ్రాండ్ లుక్‌ను అందిస్తాయి. ప్రత్యేక వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్.

Image credits: south india jewels
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చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్..

మధ్యలో అందమైన బుట్ట వేలాడుతున్న చాంద్ బాలీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రాళ్లతో కూడిన ఈ డిజైన్ చీరల మీద చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: south india jewels
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లక్ష్మీదేవి ఇయర్ రింగ్స్..

లక్ష్మీదేవి ఆసీనులై ఉన్న రూపంతో పాటు క్రింది భాగంలో ఆకుపచ్చ పూసలు , కెంపులతో కూడిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.  ఇవి.. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: south india jewels
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కాసుల ఇయర్ రింగ్స్..

చాంద్ బాలీ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: south india jewels
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కెంపుల చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్..

చంద్రవంక ఆకారంలో ఎరుపు రంగు కెంపులు పొదిగి మధ్యలో చిన్న బుట్ట కలిగిన ఈ డిజైన్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: south india jewels
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హార్ట్ ఇయర్ రింగ్స్..

లక్ష్మీదేవి రూపంతో కూడిన టాప్‌కు కింద తెల్లని స్టోన్లతో హార్ట్  డిజైన్ చేసిన ఈ  ఇయర్ రింగ్స్ చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. సాంప్రదాయ దుస్తులపై ధరించడానికి ఇది చక్కటి ఎంపిక.

Image credits: south india jewels

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