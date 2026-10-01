Safety Pin: మంగళసూత్రానికి పిన్నీసులు పెడుతున్నారా? ఈ విషయం తెలిస్తే ఇంకెప్పుడు పెట్టరు!
Safety Pin: చాలామంది మహిళలకు మంగళసూత్రానికి పిన్నీసులు పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది. అలా చేయడం జ్యోతిష్య పరంగానే కాదు.. ఆరోగ్యపరంగా కూడా మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు మంగళసూత్రం చైన్ కి కూడా నష్టం కలుగుతుందట. ఎలాగో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మంగళసూత్రానికి సేఫ్టీ పిన్ పెడితే ఏమవుతుంది?
మన సంప్రదాయంలో మంగళసూత్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అందుకే చాలామంది మహిళలు మంగళసూత్రాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. అయితే చీర కట్టుకున్నప్పుడు లేదా ఇతర సందర్భాల్లో మంగళసూత్రం బయటకు కనిపించకుండా ఉండేందుకు, కొందరు దానికి సేఫ్టీ పిన్ పెడుతుంటారు. మరికొందరు చైన్ పొడవును సర్దుకోవడానికి లేదా మంగళసూత్రం ఒకే చోట ఉండేలా చేయడానికి కూడా పిన్నీసులను ఉపయోగిస్తారు. కానీ ఈ అలవాటు అస్సలు మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
చైన్ పై గీతలు పడటం
సేఫ్టీ పిన్లోని లోహపు భాగం చైన్పై పదేపదే రుద్దుకుంటే, చిన్న చిన్న స్క్రాచులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకసారి పిన్ పెట్టడం వల్ల పెద్దగా నష్టం కనిపించకపోయినా, ప్రతిరోజూ లేదా తరచూ అదే విధంగా ఉపయోగిస్తే ఆ రాపిడి ఎక్కువ కావచ్చు. ముఖ్యంగా సున్నితమైన డిజైన్లు, పలుచటి చైన్లు, చిన్న లింకులు ఉన్న మంగళసూత్రాల్లో మరింత జాగ్రత్త అవసరం.
చైన్ పై ప్రభావం
సేఫ్టీ పిన్ సరిగ్గా మూసుకోకపోతే లేదా కదులుతున్న సమయంలో తెరుచుకుంటే చైన్లోని చిన్న లింక్లకు ఇరుక్కోవచ్చు. దాంతో చైన్ వంగడం, లింక్ దెబ్బతినడం లేదా అనుకోకుండా తెగిపోయే ప్రమాదం ఉండొచ్చు. మంగళసూత్రం విలువైన ఆభరణం కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
అలాగే సేఫ్టీ పిన్ను మంగళసూత్రానికి పెట్టి దాన్ని దుస్తులకు పిన్ చేస్తే, కదలికల సమయంలో చైన్పై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుంది. మనం నడిచేటప్పుడు, కూర్చునేటప్పుడు, దుస్తులు సర్దుకునేటప్పుడు పిన్ ఒక వైపు లాగుతుంది. ఈ లాగుడు చైన్లోని సున్నితమైన భాగాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.
చర్మ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం
సేఫ్టీ పిన్ చర్మానికి నేరుగా లేదా ఎక్కువసేపు తగిలి ఉంటే, అందులోని కొన్ని లోహాల కారణంగా సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారిలో అలెర్జీ లేదా ఇరిటేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిన్నీసులోని నికెల్ వల్ల కొందరిలో దురద, ఎర్రబడటం, మంట, దద్దుర్లు వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. చెమట, రాపిడి కూడా సమస్యను మరింత పెంచవచ్చు.
జ్యోతిష్య పరంగా..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మంగళసూత్రాన్ని దాంపత్య బంధానికి, శుభానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఇనుమును శనిదేవుడికి సంబంధించిన లోహంగా భావిస్తారు. సేఫ్టీ పిన్లో కూడా సాధారణంగా ఇనుము లేదా స్టీల్ ఉంటుంది కాబట్టి.. దీన్ని శని గ్రహంతో అనుసంధానిస్తారు. దానివల్ల పిన్నీసు లాంటి పదునైన వస్తువులు లేదా ఇతర లోహ సంబంధిత వస్తువులను మంగళసూత్రానికి పెట్టుకోవడం మంచిది కాదని పండితులు సూచిస్తున్నారు.