AC Water: ఏసీ నీళ్లను పారబోయకుండా.. ఇన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకోండి
AC Water: వేసవిలో ఏసీలు ఎక్కువగా వాడతారు. ఆ సమయంలో ఏసీ నుంచి చాలా నీరు వస్తుంది. ఆ నీటిని వేస్టు చేసే బదులు చాలా ఇంటి పనులకు వాడుకోవచ్చు. ఆ నీటిని ఆదా చేసే 5 స్మార్ట్ మార్గాలు ఏంటో తెలుసుకోండి.
ఏసీ నీరు పారబోయకుండా..
వేసవిలో ప్రతి ఇంట్లోనూ ఏసీ వాడాల్సిన పరిస్థితి. ఏసీ అవుట్లెట్ పైపు నుంచి నీళ్లు కారుతూనే ఉంటాయి. ఆ నీటిని చాలా మంది అలా వదిలేస్తారు. నిజానికి ఏసీ నుంచి వచ్చే ఈ కండెన్స్డ్ నీటిని మనం చాలా రకాలుగా వాడుకోవచ్చు. ఈ నీళ్లు తాగడానికి పనికిరాకపోయినా, చాలా పనులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలా నీటి వృథాను అరికట్టవచ్చు.
మొక్కల ఎదుగుదలకు..
ఏసీ నుంచి వచ్చే నీటిని మొక్కలకు పోయవచ్చు. ఈ నీటిలో మినరల్స్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల మొక్కలకు ఎలాంటి హాని జరగదు. ఇది మొక్కల పెరుగుదలకు కూడా సహాయపడుతుంది. నీటి కొరత ఉన్నప్పుడు ఈ ఏసీ నీటిని వాడితే మొక్కలు వాడిపోకుండా తాజాగా ఉంటాయి. బాల్కనీని కడగడానికి లేదా ఇల్లు తుడవడానికి ఏసీ నీటిని ఉపయోగించవచ్చు. ఒక శుభ్రమైన బకెట్లో ఈ నీటిని కొద్దికొద్దిగా నిల్వ చేయండి. బకెట్ నిండిన తర్వాత, దానితో ఇల్లు తుడవవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల నేలపై మరకలు పడటం కూడా తగ్గుతుంది. మీ ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవచ్చు.
బాత్రూమ్ లో వాడుకోవచ్చు
ఏసీ నీటిని ఒక బకెట్లో నిల్వ చేసి, టాయిలెట్ ఫ్లష్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. లేదా, బాత్రూమ్ కడగడానికి కూడా ఈ నీటిని వాడొచ్చు. దీనివల్ల మంచి నీటిని ఆదా చేయవచ్చు, అనవసర నీటి వృథా ఉండదు. మీ వాహనాలను కడగడానికి కూడా ఏసీ నీటిని ఉపయోగించవచ్చు. ఈ నీటిలో మినరల్స్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల, మీ కారు లేదా బైక్ను కడిగినప్పుడు, నీళ్లు ఆరిపోయాక మరకలు పడే అవకాశం చాలా తక్కువ. ఈ నీటితో కడిగితే మీ కారు, బైక్ మెరుస్తాయి.
బట్టలు ఉతకొచ్చు
ఎక్కువ మురికి లేని బట్టలను ఉతకడానికి కూడా ఏసీ నీటిని ఉపయోగించవచ్చు. నీటి కొరత ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ నీటిని వాడండి. ఇది బట్టలను శుభ్రం చేస్తుంది. కానీ, మరకలు పడిన లేదా ఎక్కువ మురికి ఉన్న బట్టలను ఇందులో ఉతకడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు.
అయతే ఈ ఏసీ నీటిని వంటకు గానీ, తాగడానికి గానీ ఎప్పుడూ ఉపయోగించవద్దు. నిల్వ ఉంచేటప్పుడు, పాత్రపై మూత పెట్టండి. నీటిని నిల్వ చేసే బకెట్ లేదా ట్యాంక్ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయండి. లేదంటే అందులో క్రిములు చేరే అవకాశం ఉంది.