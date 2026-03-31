Bathroom Basin Pipes: బాత్రూమ్ సింక్ పైపులు మురికిగా మారాయా? రూపాయి ఖర్చు లేకుండా శుభ్రం చేసే చిట్కా ఇది
Bathroom Basin Pipes: ఇంట్లో కొన్ని ప్రదేశాలు పదే పదే శుభ్రం చేసినా మురికిగా, జిడ్డుగా మారతాయి. మరీ ముఖ్యంగా బాత్రూమ్ సింకు పైపులు చాలా జిడ్డుగా మారతాయి.
ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనం ఎంత శుభ్రం చేసినా కూడా కొన్ని ప్రదేశాలు మురికిగా మారుతూనే ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో బాత్రూమ్ ముందు వరసలో ఉంటుంది. బాత్రూమ్ ని శుభ్రం చేసిన ప్రతిసారీ మనం అందులో ఉండే సింక్, గోడలు, కింద ఫ్లోర్, టాయ్ లెట్ శుభ్రం చేస్తాం. కానీ.. సింక్ కి ఎటాచ్ అయ్యి ఉన్న పైప్ ని మాత్రం శుభ్రం చేయలేం. అప్పుడప్పుడు శుభ్రం చేసినా కూడా దానికి ఉన్న జిడ్డు, మురికి వదిలించడం అంత సులభం కాదు. ఆ జిడ్డు వదిలించడానికి చాలా మంది మార్కెట్లో దొరికే ఖరీదైన రసాయనాలు ఉండే లిక్విడ్స్ వాడుతూ ఉంటారు. కానీ, వాటితో సంబంధం లేకుండా కిచెన్ లో లభించే కొన్ని ఉత్పత్తులతో వీటిని చాలా ఈజీగా శుభ్రం చేయవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
బాత్రూమ్ లో సింక్ మాత్రమే కాదు.. దాని పైపును కూడా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలి.లేకపోతే.. ఆ పైపు జిడ్డుగా మారి దాని నుంచి దుర్వాసన వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకే.. వీటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
వీటితో శుభ్రం చేస్తే చాలు..
1.బేకింగ్ సోడా...
మురికిగా ఉన్న బాత్రూమ్ సింక్ పైపును శుభ్రం చేయాలనుకుంటే, మీరు బేకింగ్ సోడాను ఉపయోగించాలి. బేకింగ్ సోడాను నీటితో కలిపి పేస్టులా చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మీరు పైపుకు పట్టించాలి. 5 నుంచి 10 నిమిషాల తర్వాత.. స్క్రబ్బర్ తో రుద్ది.. నీటితో కడిగితే సరిపోతుంది. మళ్లీ కొత్త పైపులా కనపడుతుంది.
2.వెనిగర్...
మురికిగా ఉన్న బాత్రూమ్ సింక్ పైపును శుభ్రం చేయడానికి మీరు వెనిగర్ ఉపయోగించొచ్చు. ఇది మురికి నొ తొలగించి, పైపును కొత్త దానిలా మెరిచేలా చేస్తుంది. వెనిగర్ ని పైప్ కి అప్లై చేసి.. బ్రష్ తో రుద్దితే సరిపోతుంది.
3. డిటర్జెంట్ పౌడర్
పైపును విడదీసి, దానికి డిటర్జెంట్ పౌడర్ పట్టించి, బ్రష్తో బాగా రుద్దండి. డిటర్జెంట్ను గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి పైపును శుభ్రం చేయాలి.
మురికిగా, జిగురుగా ఉన్న ఈ పైపును కనీసం నెలకు ఒకసారి లేదా ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి శుభ్రం చేయాలి. దీనివల్ల మురికి పేరుకుపోకుండా నివారించవచ్చు. పైపు చాలా కాలం పాటు శుభ్రంగా, మెరిసేలా ఉంటుంది.