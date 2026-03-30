Banana: పరగడుపున అరటిపండు తింటే ఏమౌతుంది?

అరటి పండు తిన్నప్పుడు వెంటనే శక్తి వస్తుంది. కానీ, కాసేపటికే విపరీతమైన నీరసం, మళ్లీ ఆకలి వేయడం మొదలౌతుంది.
అరటిపండులో మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పరగడుపున తిన్నప్పుడు రక్తంలోని కాల్షియం, మెగ్నీషియం బ్యాలెన్స్ దెబ్బతిని గుండెపై ఒత్తిడి పడొచ్చు.
అరటిపండుకు ఆమ్ల గుణం (acidic nature) ఉండటం వల్ల, కొంతమందిలో గ్యాస్ లేదా ఛాతీలో మంట వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఉదయం టిఫిన్ చేశాక అరటిపండు తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇదే అత్యంత సరైన పద్ధతి కూడా.
ఒకవేళ పరగడుపున తినాల్సి వస్తే, బాదం లేదా ఎండుద్రాక్ష వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్తో కలిపి తినండి. ఓట్స్ లేదా పెరుగుతో కలిపి తీసుకోవడం కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
