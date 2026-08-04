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బంగారు గొలుసుకు జతగా అందమైన లక్ష్మీ పెండెంట్

life Aug 04 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Zariin
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లక్ష్మీ రూపు పెండెంట్

లక్ష్మీరూపుతో ఉన్న అందమైన బంగారు పెండెంట్ ఇది. సాధారణ గొలుసుకు ఈ పెండెంట్ ఉంటే అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: itumgrapes
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లక్ష్మీ పెద్ద పెండెంట్

మెడలో ఇలా పెద్ద పెండెంట్ వేసుకుంటే ఎంతో నిండుగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: Mirraw
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వేలాడే ముత్యాలతో పెండెంట్

వేలాడే ముత్యాలతో పాటూ వచ్చే లక్ష్మీ రూపు పెండెంట్ ఇది. దీన్ని పెద్ద గొలుసుతో వేసుకుంటే అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Gujjadi Swarna Jewellers
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చక్కటి లక్ష్మీ పెండెంట్

కలువపువ్వులో కూర్చున్న లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ ఇది. సన్నని చైనుకు ఈ పెండెంట్ నప్పుతుంది.

Image credits: Original Vasavi Jewellery Mart
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రాళ్లు పొదిగిన లక్ష్మీ పెండెంట్

వైట్ రాళ్లు పొదిగిన లక్ష్మీ పెండెంట్ పిల్లలకు చక్కగా నప్పుతుంది. ఈ చిన్న పెండెంట్ రెండు గ్రాముల్లో కూడా వస్తుంది.

Image credits: Kisna
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లక్ష్మీకళను ఇచ్చే పెండెంట్

మీ పాప లక్ష్మీదేవిలా కళకళలాడిపోవాలంటే ఇలాంటి పెండెంట్ తో కూడిన చైను వేయండి.

Image credits: Tanishq
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రంగుల రాళ్ల మధ్య లక్ష్మీదేవి

రంగుల రాళ్లతో కూడిన లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ ఇది. చూసేందుకు ఎంతో కళగా ఉంటుంది.

Image credits: Mirraw

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