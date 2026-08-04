లక్ష్మీరూపుతో ఉన్న అందమైన బంగారు పెండెంట్ ఇది. సాధారణ గొలుసుకు ఈ పెండెంట్ ఉంటే అందంగా ఉంటుంది.
మెడలో ఇలా పెద్ద పెండెంట్ వేసుకుంటే ఎంతో నిండుగా కనిపిస్తారు.
వేలాడే ముత్యాలతో పాటూ వచ్చే లక్ష్మీ రూపు పెండెంట్ ఇది. దీన్ని పెద్ద గొలుసుతో వేసుకుంటే అందంగా ఉంటుంది.
కలువపువ్వులో కూర్చున్న లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ ఇది. సన్నని చైనుకు ఈ పెండెంట్ నప్పుతుంది.
వైట్ రాళ్లు పొదిగిన లక్ష్మీ పెండెంట్ పిల్లలకు చక్కగా నప్పుతుంది. ఈ చిన్న పెండెంట్ రెండు గ్రాముల్లో కూడా వస్తుంది.
మీ పాప లక్ష్మీదేవిలా కళకళలాడిపోవాలంటే ఇలాంటి పెండెంట్ తో కూడిన చైను వేయండి.
రంగుల రాళ్లతో కూడిన లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ ఇది. చూసేందుకు ఎంతో కళగా ఉంటుంది.
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