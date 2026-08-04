Rice porridge: గంజి నీళ్లు ప్రతిరోజూ తాగారంటే చర్మం ఎంతగా మెరిసిపోతుందో తెలుసా?
Rice porridge: గంజి నీళ్లను చాలామంది తక్కువగా చూస్తారు కానీ ఆ నీళ్లలో మనకు అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయి. గంజి నీళ్లలో ఎన్నో అద్భుతమైన గుణాలున్నాయి. చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచడంలో ఇది ఎంతో ఉపయోగడపడుతుంది.
గంజి నీళ్లను తాగడం వల్ల ఉపయోగాలు
పూర్వం అన్నాన్ని వండి వారిస్తే గంజి వచ్చేది. దాన్ని ప్రతిరోజూ తాగి ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు గంజి తాగే వారు చాలా తక్కువైపోయారు. గంజి నీళ్లలో పిండి పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. దీని తాగడం వల్ల ప్రతిరోజూ ఇది చర్మంలోని తేమను లాక్ చేసి, చర్మం ప్రకాశవంతంగా మెరిసేలా చేస్తుంది. ఈ గంజి నీళ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడిచర్మానికి సహజమైన మెరుపును అందిస్తాయి.
చర్మానికి మెరుపు
గంజి తాగడం వల్ల చర్మం హైడ్రేటెడ్గా ఉంటుంది. ఇది చర్మం పొడిబారకుండా అడ్డకుంటుంది. గంజినీళ్లలో ఉన్న పోషకాలు చర్మ కణాలను రిపేర్ చేసి సహజమైన మెరుపును ఇస్తాయి. వేడి కారణంగా చర్మంలో వచ్చే అలర్జీలు, మొటిమలు తగ్గడానికి శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది.
మచ్చలు మాయం చేస్తుంది
గంజినీళ్లు ప్రతిరోజూ తాగడం వల్ల ముఖంపై మచ్చలు తొలగిపోతాయి. మచ్చలను తొలగించే సమ్మేళనాలు గంజి నీళ్లలో అధికంగా ఉంటాయి. ఇందులోని పోషకాలు ట్యాన్ను తొలగించి చర్మాన్ని మెరుపును ఇస్తాయి. చర్మం సాగిపోకుండా, యవ్వనంగా ఉండటానికి కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి ఎంతో అవసరం. రోజూ గంజి నీళ్లు తాగడం వల్ల కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది.