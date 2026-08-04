Pendant Designs:లైట్ వెయిట్ చైన్ కి గ్రాండ్ పెండెంట్..ఓ లుక్కేయండి

క్లాసీగా కనిపించాలంటే.. హెవీ జ్యూవెలరీ అవసరమే లేదు. సింపుల్ చైన్ కి ఇలా డైమండ్ పెండెంట్, మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలు. సెంటర్ ఆఫ్ ఎట్రాక్షన్ మీరే
ఇలాంటి పెండెంట్స్ కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి. డైమండ్స్, కోరల్స్ కాంబినేషన్ లో ఈ ఉన్న పెండెంట్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ కంప్లీట్ అయినట్లే
చీరల మీదకు మంచి లుక్ కావాలి అంటే ఇలాంటి ముత్యాల చైన్ కి.. హెవీగా ఉన్న వినాయకుడి లాకెట్ ట్రై చేయవచ్చు. సూపర్ లుక్ రావడం పక్కా
పగడాలతో నిండిన ఇలాంటి పెండెంట్.. ఎవరికైనా బాగుంటుంది. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకు అందరికీ సెట్ అవుతుంది.
ఇలా సింపుల్ చైన్ కి.. 2 గ్రాముల్లో వచ్చే గోల్డ్ లాకెట్ పెయిర్ చేయవచ్చు. ఇలాంటివి డైలీవేర్ కి కూడా బాగుంటాయి..
సింపుల్ చైన్ తోనే హెవీ లుక్ రావాలంటే… ఇలాంటి డైమండ్ పెండెంట్ ట్రై చేయాలి. చీరల మీదకు కూడా ఇవి చాలా బాగుంటాయి.
బంగారు పూల చైన్ కి ఇలాంటి కృష్ణుడి పెండెంట్ ఉన్న లాకెట్ పెయిర్ చేస్తే చాలు. ఇలాంటివి కూడా చీరల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
చైన్ తో హెవీ పెండెంట్ కేవలం అమ్మాయిలకు మాత్రమే కాదు… అబ్బాయిలకు కూడా బాగుంటాయి. ఇలా వినాయకుడి పెండెంట్.. అబ్బాయిలకు చాలా బాగుంటుంది.. కింద పులిగోరు కూడా ఉంది
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