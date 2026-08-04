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Pendant Designs:లైట్ వెయిట్ చైన్ కి గ్రాండ్ పెండెంట్..ఓ లుక్కేయండి

life Aug 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Zeevana
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డైమండ్ పెండెంట్...

క్లాసీగా కనిపించాలంటే.. హెవీ జ్యూవెలరీ అవసరమే లేదు. సింపుల్ చైన్ కి  ఇలా డైమండ్ పెండెంట్, మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలు. సెంటర్ ఆఫ్ ఎట్రాక్షన్ మీరే

Image credits: Zeevana
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క్యూట్ పెండెంట్...

ఇలాంటి పెండెంట్స్ కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి. డైమండ్స్, కోరల్స్ కాంబినేషన్ లో ఈ ఉన్న పెండెంట్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ కంప్లీట్ అయినట్లే

Image credits: Zeevana
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ముత్యాల చైన్ కి హెవీ పెండెంట్

చీరల మీదకు మంచి లుక్ కావాలి అంటే ఇలాంటి ముత్యాల చైన్ కి.. హెవీగా ఉన్న వినాయకుడి లాకెట్ ట్రై చేయవచ్చు. సూపర్ లుక్ రావడం పక్కా 

Image credits: Tarathi Jewells
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కోరల్ పెండెంట్...

పగడాలతో నిండిన ఇలాంటి పెండెంట్.. ఎవరికైనా బాగుంటుంది. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకు అందరికీ సెట్ అవుతుంది. 

Image credits: Zeevana
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క్యూట్ పెండెంట్..

ఇలా సింపుల్ చైన్ కి.. 2 గ్రాముల్లో వచ్చే గోల్డ్ లాకెట్ పెయిర్ చేయవచ్చు. ఇలాంటివి డైలీవేర్ కి కూడా బాగుంటాయి..

Image credits: Zeevana
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హెవీ లుక్ కావాలంటే....

సింపుల్ చైన్ తోనే హెవీ లుక్ రావాలంటే… ఇలాంటి డైమండ్ పెండెంట్ ట్రై చేయాలి. చీరల మీదకు కూడా ఇవి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Zeevana
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గోల్డెన్ లాకెట్..

బంగారు పూల చైన్ కి  ఇలాంటి కృష్ణుడి పెండెంట్ ఉన్న లాకెట్ పెయిర్ చేస్తే చాలు. ఇలాంటివి కూడా చీరల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Tarathi Jewells
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అబ్బాయిలకు కూడా..

చైన్ తో హెవీ పెండెంట్ కేవలం అమ్మాయిలకు మాత్రమే కాదు… అబ్బాయిలకు కూడా బాగుంటాయి. ఇలా వినాయకుడి పెండెంట్.. అబ్బాయిలకు చాలా బాగుంటుంది.. కింద పులిగోరు కూడా ఉంది

Image credits: Zeevana

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