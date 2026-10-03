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- Pressure Cooker: ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఈ పదార్థాలు వండకూడదు... అయినా ఎంతో మంది వండేస్తున్నారు
Pressure Cooker: ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఈ పదార్థాలు వండకూడదు... అయినా ఎంతో మంది వండేస్తున్నారు
Pressure Cooker: వంట త్వరగా అయిపోవాలని చాలామంది ప్రెషర్ కుక్కర్ వాడుతున్నారు. కొందరు అన్ని రకాల వంటకాలు ప్రెషర్ కుక్కర్లో వండేస్తారు. కానీ, కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను కుక్కర్లో వండటం మంచిది కాదు.
పాస్తా, మ్యాకరోనీ
ప్రెషర్ కుక్కర్లో సులువుగా అయిపోతుందని చాలా మంది పాస్తా లేదా మ్యాకరోనీ వండేస్తుంటారు. కుక్కర్లో వండితే అవి మరీ మెత్తగా అయిపోతాయి. వీటిలో ఉండే స్టార్చ్ వల్ల నురగ వచ్చి కుక్కర్ వాల్వ్ బ్లాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే పాస్తాను ఎప్పుడూ విడిగా గిన్నెలో నీళ్లు మరిగించి వండుకోవడం మంచిది.
అన్నం
ప్రెషర్ కుక్కర్లో అన్నం వండే వారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువ. నిజానికి ప్రెషర్ కుక్కర్లో అన్నం వండడం మంచిది కాదు. విడిగా గిన్నెలో వండి గంజి వార్చడం వల్ల అన్నంలోని అదనపు స్టార్చ్ పోతుంది. కుక్కర్లో వండితే అన్నం మరీ మెత్తగా ముద్దలా మారే అవకాశం ఉంది.
పాలతో చేసే వంటకాలు
పాలు మరగబెట్టడం, పాయసం లాంటివి ప్రెషర్ కుక్కర్లో చాలా మంది చేసేస్తూ ఉంటారు. కానీ అవి వండేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాలు పొంగి కుక్కర్ వాల్వ్ లేదా విజిల్ దగ్గర ఇరుక్కుపోతాయి. దీనివల్ల ప్రెషర్ బయటకు రాక ప్రమాదం జరగొచ్చు. ఇలాంటివి మందపాటి గిన్నెలో వండుకోవడమే అన్ని విధాలా మంచిది
ఆకుకూరలు
ఆకుకూరలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. అయితే పాలకూర, మెంతికూర లాంటి ఆకుకూరలను కుక్కర్లో వండడం పద్ధతి కాదు. వాటిని ఎక్కువ వేడి మీద వండితే వాటి రంగు, రుచి మారిపోతాయి. పోషకాలు కూడా నశిస్తాయి. అందుకే ఆకుకూరలను తక్కువ సమయంలో ఉడికించడం లేదా ఫ్రై చేసుకోవడం మంచిది.
టమాటా, పులుపు పదార్థాలు
ప్రెషర్ కుక్కర్లో టమాటా, చింతపండు లాంటి పుల్లటి పదార్థాలు వండకూడదు. అల్యూమినియం కుక్కర్లో ఎక్కువసేపు వీటిని వండితే, ఆ లోహంతో రియాక్షన్ జరిగే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఇలాంటి వంటకాలకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లేదా వేరే గిన్నెలు వాడటం మంచిది.