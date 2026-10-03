గోల్డ్, స్టోన్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ నెక్లెస్, మోడ్రన్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి మంచి ఎంపిక. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
కంప్లీట్ గా పువ్వులతో డిజైన్ చేసిన ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ లైట్వెయిట్లో ఉన్నా హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్.
పువ్వులు, ఆకుల కలయికతో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. చీరలతో పాటు డ్రెస్సులతో కూడా దీన్ని ట్రై చేయవచ్చు.
గోల్డ్ పూసలు, హార్ట్ షేప్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ గోల్డ్ నెక్లెస్ డైలీవేర్ కి బాగుంటుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు కూడా పెట్టుకోవచ్చు.
లైట్ వెయిట్ లో స్టైలిష్ డిజైన్ నెక్లెస్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. 5 నుంచి 8 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
ఈ నెక్లెస్ డైలీ వేర్ నుంచి స్పెషల్ అకేషన్స్ వరకు చక్కగా నప్పుతుంది. అన్ని వయసులవారు ట్రై చేయవచ్చు.
హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడనివారికి ఇలాంటి మినిమల్ డిజైన్ నెక్లెస్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
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