Women Food: మహిళలు తప్పనిసరిగా ప్రతిరోజూ తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే
Women Food: మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఆ కుటుంబమంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వారు జబ్బుల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే మంచి ఆహారం, సరైన నిద్ర ఎంతో అవసరం. అందుకే మహిళలు తినాల్సిన ఆహారాలు కొన్ని ఉన్నాయి.
మహిళలు తినాల్సిన ఫుడ్స్
మహిళలు శరీరంలో సున్నితంగా ఉంటుంది. అందుకే వారు బలమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. వారు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటే వారి కుటుంబం కూడా అంతే ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మగవారితో పోలిస్తే కొన్ని రకాల పోషకాలు మహిళలకు అత్యధికంగా అవసరం పడతాయి. వాటిలో ప్రోటీన్లు ఒకటి. ప్రోటీన్ కండరాలను బలంగా ఉంచుతుంది. హార్మోన్ల ఉత్పత్తి సరిగ్గా జరిగేలా చేస్తుంది. దీనికోసం గుడ్లు, పనీర్, చేపలు, పెరుగు, పప్పు ధాన్యాలు తీసుకోవచ్చు.
ఐరన్
మహిళల్లో ఐరన్ లోపం ఎక్కువగా వస్తుంది. దీనివల్ల అలసట, నీరసం వస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. ఐరన్ కోసం మహిళలు పాలకూర, బచ్చలి కూర, తోటకూర, పప్పులు, శెనగలు, రాజ్మా, సోయాబీన్ష్, కొమ్ము శెనగలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, గుమ్మడి గింజలు, అవిసెగింజలు, బ్రౌన్ రైస్ వంటివి తినాలి. కోడిగుడ్డు, చికెన్ లివర్, రొయ్యలు వంటివాటిలో కూడా ఐరన్ అధికంగా ఉంటుంది.
కాల్షియం, విటమిన్ డి
ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే కాల్షియం, విటమిన్ డి చాలా అవసరం. పాలు, పెరుగు, రాగులు వంటివి తినడం వల్ల శరీరంలో ఈ రెండింటి స్థాయిలు పెరుగుతాయి. శరీరానికి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా కావాలి. ఇవి హార్మోన్ల పనితీరుకు సపోర్ట్ చేస్తాయి. అలాగే మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగుపరుస్తాయి.
ఫైబర్
ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తినడం వల్ల పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. పండ్లు, కూరగాయలు, గింజలు వంటివి డైట్లో చేర్చుకోవాలి. శరీరానికి సరిపడా నీరు అందుతోందని నిర్ధారించుకోవాలి. డీహైడ్రేషన్ బారిన పడితే అది మీ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ను ఎక్కువగా తినడం తగ్గించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల హార్మోన్లు సమతుల్యంగా ఉంటాయి, ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.