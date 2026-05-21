వాషింగ్ మెషీన్ను సరైన టైంలో క్లీన్ చేయాలి. లేదంటే మురికి, మరకలు పేరుకుపోయి బట్టలు మురికి వదలదు సరికదా…వాషింగ్ మెషీన్లో ఉండే మురికి కూడా అంటుకుంటుంది.
వాషింగ్ మెషీన్లో రకరకాల మరకలు పడుతుంటాయి. శుభ్రం చేసే ముందు, అది ఎలాంటి మరకనో తెలుసుకుంటే క్లీనింగ్ సులభం అవుతుంది. లేదంటే కొండ నాలుక్కి మందేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడినట్లు అవుతుంది.
వైట్ వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా, నిమ్మరసం, లిక్విడ్ డిష్ సోప్, మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ఉపయోగించి వాషింగ్ మెషీన్ను శుభ్రం చేయవచ్చు.
డిటర్జెంట్ డ్రాయర్లో డిటర్జెంట్ పేరుకుపోయే అవకాశం ఎక్కువ. అందుకే గోరువెచ్చని నీటిలో వెనిగర్ కలిపి, అందులో ఈ డ్రాయర్ను నానబెట్టండి. ఆ తర్వాత బ్రష్తో రుద్దితే సరిపోతుంది.
వాషింగ్ మెషీన్ డోర్ చుట్టూ ఉండే రబ్బర్ సీల్లో తేమ, దుమ్ము, ధూళి చేరే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా శుభ్రం చేయాలి.
వాషింగ్ మెషీన్ డ్రమ్లో కూడా మరకలు పేరుకుపోతాయి. దీన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం చాలా ముఖ్యం.
వాషింగ్ మెషీన్లో పట్టిన మొండి మరకలను సరైన క్లీనర్లతో శుభ్రం చేయాలి. నిమ్మరసం, బేకింగ్ సోడా వంటివి బాగా పనిచేస్తాయి.
వాషింగ్ మెషీన్పై పడిన నీటి మరకలను వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా ఉపయోగించి సులభంగా తొలగించవచ్చు.
ఫిల్టర్, డ్రెయిన్ హోస్లో మురికి, బట్టల పోగులు ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీన్ని కూడా తరచుగా శుభ్రం చేస్తూ ఉండాలి.
