Scooty Seat Cover: ఎండలో బైక్ సీటు కాలిపోతోందా? కూల్గా ఉంచే ఈ సీట్ కవర్లు ట్రై చేయండి
Scooty Seat Cover: మండే ఎండల్లో బైక్ పార్క్ చేస్తే చాలు నిమిషాలో సీటు వేడెక్కిపోతుంది. మళ్లీ కూర్చోవాలంటే నరకంలా ఉంటుంది. అందుకే సీటు వేడిని తగ్గించి స్కూటీలకు అందమైన లుక్ ఇచ్చే ట్రెండీ సీట్ కవర్ల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము.
3D మెష్ నెట్ కవర్
అమ్మాయిలు వాడే బైకులకు ఇలాంటి నెట్ కవర్ అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ కవర్కు చిన్నచిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి. దీనివల్ల సీటుకు, మీకు మధ్య గాలి ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది. ఇది ప్రత్యేకమైన మెష్ ఫ్యాబ్రిక్తో తయారవుతుంది. ఎండలో ఉన్నా ఈ కవర్ వేడెక్కదు. కాబట్టి మీరు దీనిపై కూర్చున్నా మీకు పెద్దగా వేడిగా అనిపించదు.
చెక్క పూసల కవర్
టాక్సీలు లేదా కార్ల డ్రైవర్ సీట్లపై ఇలాంటి సీట్ కవర్ చూసే ఉంటారు. ఇప్పుడు అదే టెక్నిక్ను స్కూటీలకు కూడా వాడుతున్నారు. చెక్క పూసలతో చేసిన కవర్ ను స్కూటీ సీటుపై వేస్తే ఎర్రటి ఎండలో కూడా అది వేడెక్కదు. దీనిపై కూర్చున్నప్పుడు, మీ శరీరానికి, సీటుకు మధ్య కొంచెం గ్యాప్ ఏర్పడి, వేడి అనేదే తెలియదు. స్కూటీ నడుపుతున్నప్పుడు ఇది మీకు మంచి మసాజ్ లా అనిపిస్తుంది.
అల్యూమినియం ఫాయిల్
మీ స్కూటీని ఎండలో పార్క్ చేసినప్పుడు ఈ పోర్టబుల్ కవర్ బెస్ట్ ఆప్షన్. మనం కార్ల ముందు అద్దానికి సూర్యరశ్మిని అడ్డుకోవడానికి వాడతాం కదా, అచ్చం అలాంటిదే ఇది. ఇది మెరిసే వెండి రంగు కవర్. మీ స్కూటీని ఎండలో పార్క్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దీన్ని సీటుపై కప్పితే సరిపోతుంది. ఇది అద్దంలా పనిచేసి సూర్యకిరణాలను తిరిగి వెనక్కే పంపేస్తుంది. మీరు స్కూటీ నడపాలనుకున్నప్పుడు, దీన్ని తీసి డిక్కీలో పెట్టుకోవచ్చు. మీ సీటు వేడెక్కకుండా చల్లగా ఉంటుంది.
కాటన్ టవల్ క్లాత్ కవర్
వందశాతం కాటన్ టవల్ క్లాత్తో కుట్టిన సీట్ కవర్ ఇది. మీ స్కూటీ సీటు సైజుకు తగ్గట్టుగా దీన్ని కుట్టించుకుంటే సరిపోతుంది. కాటన్ వేడిని పీల్చుకుంటుంది, చర్మానికి కూడా చాలా హాయిగా ఉంటుంది. ఇది మురికిగా అయితే తీసి ఉతుక్కోవచ్చు. దీనిలోని మృదువైన, లేత రంగులు అమ్మాయిలను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి.