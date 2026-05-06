Vegetables: మే నెలలో ఈ 3 కూరగాయలు బాగా పెరుగుతాయి.. కుండీల్లోనే పెంచేయండిలా
Vegetables: మండే ఎండల్లోనూ కొన్ని రకాల కూరగాయలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. వీటిని మీరు బాల్కనీలో కుండీల్లో పచ్చగా పెంచుకోవచ్చు. ఇవి మీకు రెండు నెలల్లోనే తాజా కూరగాయలను కూడా అందిస్తాయి.
వేసవిలో త్వరగా పెరిగే కూరగాయలు
మే నెల అంటేనే ఎండలు. ఆ ఎండల్లో కూడా ఆరోగ్యగా పెరిగే కూరగాయల మొక్కలు ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద పొలాల్లోనే కూరగాయలు పండుతాయనుకోకండి. మీ చిన్న బాల్కనీ లేదా కిచెన్ గార్డెన్లో కూడా చాలా వేగంగా తాజా కూరగాయలు పండించవచ్చు. మే నెల ఎండల్లో పెరిగే కొన్ని ప్రత్యేక మొక్కలు ఉన్నాయి. సరైన శ్రద్ధ తీసుకుంటే, ఈ మొక్కలు కేవలం 2 నెలల్లోనే బోలెడన్ని కూరగాయలు ఇస్తాయి. వీటిని పెంచడం కూడా చాలా సులభం. ఎక్కువ స్థలం కూడా అవసరం లేదు.
సొరకాయ
వేసవిలో పెంచడానికి అత్యంత సులభమైన కూరగాయల్లో సొరకాయ ఒకటి. దీన్ని మీరు పెద్ద కుండీలో లేదా గ్రో బ్యాగ్లో సులభంగా పెంచవచ్చు. ఇది తీగజాతి మొక్క కాబట్టి, రోజూ కొద్దిగా నీరు పోయాలి. తీగ పాకడానికి వీలుగా జాలీ ఏర్పాటు చేయాలి. లేదా తాళ్లతో పైకి పాకేలా ఏర్పాట్లు చేయవచ్చు.
ఎలా పెంచాలి?
12-15 అంగుళాల కుండీని తీసుకోండి.
మంచి మట్టి, పశువుల ఎరువు, కంపోస్ట్ కలపండి.
విత్తనాన్ని 1 అంగుళం లోతులో నాటండి.
కేవలం 50-60 రోజుల్లో సొరకాయ కోతకు సిద్ధమవుతుంది. ఆ తర్వాత కూడా నిరంతరం కాపునిస్తూనే ఉంటుంది.
బెండకాయ
బెండకాయ వేసవిలో బాగా పెరుగుతుంది. ఈ మొక్కలను పెంచడం చాలా సులభం. త్వరగా కాపుకొస్తుంది. మీ ఇంట్లోనే చిన్నపాటి కుండీలో దీన్ని పెంచవచ్చు. మొక్కకు రోజుకు కనీసం 6-7 గంటల ఎండ తగిలేలా చూసుకోవాలి. మట్టి కాస్త పొడిగా అయినప్పుడు మాత్రమే నీళ్లు పోయాలి. విత్తనాన్ని 1-2 అంగుళాల లోతులో నాటండి. ఒకే కుండీలో 2-3 విత్తనాలు వేయవచ్చు. సుమారు 45-55 రోజుల్లో బెండకాయలు కోతకు సిద్ధమవుతాయి. రోజూ కొత్త కాయలు కాస్తుంటాయి.
పచ్చి మిరపకాయలు
పచ్చి మిరప మొక్కను కుండీలో చాలా సులువుగా పెంచేయవచ్చు. తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ కాపునిస్తుంది, చాలా కాలం పాటు దిగుబడి ఇస్తుంది. దీనికి రోజూ ఓ మోస్తరు ఎండ, నీరు అవసరం. ప్రతి 10-15 రోజులకు ఒకసారి సేంద్రియ ఎరువు వేయాలి. 8-10 అంగుళాల కుండీ దీనికి సరిపోతుంది. 50-60 రోజుల్లో మిరపకాయలు కాయడం మొదలవుతుంది. నెలల తరబడి కాపునిస్తూనే ఉంటుంది.