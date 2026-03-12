Gas Alternative: ఇంట్లో గ్యాస్ అయిపోయిందా? కంగారుపడకండి..వీటితో కూడా వంట చేసుకోవచ్చు..!
Gas Alternative: ఆల్రెడీ దేశంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ దొరకట్లేదు. హోటల్స్, హాస్టల్స్ మూతపడుతున్నాయి. మరి, ఇంట్లో గ్యాస్ కూడా అయిపోతే ఎలా? ఈ కంగారు మీలో కూడా మొదలైందా?
మిడిల్ ఈస్ట్ లో నెలకున్న ఉద్రిక్తల వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడుతోంది. ఈ ప్రభావం మన దేశంలోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే.. మన దేశంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత మొదలైంది. మళ్లీ ఎప్పటికి అందుబాటులోకి వస్తాయో కూడా తెలీడం లేదు. ఇలాంటి సమయంలో ఇంట్లో గ్యాస్ అయిపోతే వంట చేసుకోవడం ఎలా అని కంగారుపడుతున్నారా? మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. గ్యాస్ లేకపోయినా ఇంట్లో వంట చేసుకోవచ్చు. దాని కోసం ఏం ఉంటే సరిపోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం..
1.ఇండక్షన్ స్టవ్ (Induction Stove)..
ఈ స్టవ్ ఒక్కటి ఇంట్లో ఉంటే.. గ్యాస్ లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఈ ఇండక్షన్ స్టవ్ కరెంట్ తో పని చేస్తుంది. అలా అని.. కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువ వస్తుందేమో అని భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇవి చాలా తక్కువ కరెంట్ ని వినియోగించుకుంటాయి. మార్కెట్లో చాలా తక్కువ ధరకే ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటితో అన్ని రకాల వంటలను చేసుకోవచ్చు.
2. ఎలక్ట్రిక్ ప్రెజర్ కుక్కర్ (Electric Pressure Cooker):
అన్నం, బిర్యానీలు , కూరగాయలు ఉడకబెట్టడం వంటి పనులకు ఇది ఎంతో అనుకూలమైనది. ఇది గ్యాస్ను ఆదా చేయడమే కాకుండా, వంట సమయాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఆటోమేటిక్ ఫీచర్ల వల్ల వంట చేయడం చాలా సులభం అవుతుంది.
3. సోలార్ స్టవ్ (Solar Stove):
సూర్యరశ్మి పుష్కలంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇది పర్యావరణహితమైన (Eco-friendly) ఎంపిక. ఎటువంటి ఇంధన ఖర్చు లేకుండా కేవలం ఎండను ఉపయోగించి వంట చేసుకోవచ్చు. దీర్ఘకాలిక అవసరాలకు ఇది ఒక తెలివైన పెట్టుబడి.
4. ఎయిర్ ఫ్రైయర్ (Air Fryer):
నూనె లేకుండా రుచికరమైన వంటకాలు తయారు చేసుకోవడానికి ఎయిర్ ఫ్రైయర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది నిమిషాల్లో ఆహారాన్ని వండుతుంది. గ్యాస్ లేని సమయంలో స్నాక్స్ లేదా ఇతర ఫ్రై ఐటమ్స్ చేసుకోవడానికి ఇది చక్కని మార్గం.