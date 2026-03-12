ఈ చెవి టాప్స్ పెట్టుకోవడానికి సౌకర్యంగా, చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తాయి. ఇవి రోజూ పెట్టుకోవడానికీ, చిన్న చిన్న పార్టీలకు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
ఆకు ఆకారంలో ఉండే డిజైన్ బంగారు టాప్స్ ఇవి. చూసేందుకు చాలా మోడ్రన్గా కనిపిస్తాయి. స్టడ్ స్టైల్లో 3 గ్రాముల లోపే సులభంగా చేయించుకోవచ్చు.
గుండ్రటి ఆకారంలో ఫ్లోరల్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ బంగారు టాప్స్ 2 నుంచి 5 గ్రాముల బంగారంతో చేయించుకోవచ్చు.
మీనాకారీ వర్క్తో 22 క్యారెట్ల బంగారంతో 5 గ్రాముల్లో ఈ చెవికమ్మలు చేయించుకోవచ్చు. చెవికి నిండుగా కనిపిస్తాయి.
చక్కటి కట్వర్క్తో పాటు చిన్న చిన్న ఎరుపు నారింజ రంగు రాళ్లు పొదిగి ఉన్న చెవి కమ్మలు ఇవి. యాంటిక్ లుక్తో పాటు బేస్ వర్క్ ఇష్టపడేవారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
5 గ్రాముల బడ్జెట్ లేకపోతే, 2 గ్రాముల బంగారంలో ఇలాంటి టాప్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి తేలికగా రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇవి చాలా బాగుంటాయి.
స్టడ్ ఫీలింగ్ను ఇచ్చే ఈ బంగారు టాప్స్ ఆకు ఆకారంలో వేలాడే డిజైన్తో వస్తాయి.
