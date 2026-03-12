Telugu

5 గ్రాముల కన్నా తక్కువ బంగారంతో గోల్డ్ టాప్స్

life Mar 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
Telugu

స్టైలిష్ డిజైన్లు

ఈ చెవి టాప్స్ పెట్టుకోవడానికి  సౌకర్యంగా, చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి. ఇవి రోజూ పెట్టుకోవడానికీ, చిన్న చిన్న పార్టీలకు కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

బంగారు టాప్స్ ఫొటోలు

ఆకు ఆకారంలో ఉండే డిజైన్‌  బంగారు టాప్స్  ఇవి. చూసేందుకు చాలా మోడ్రన్‌గా కనిపిస్తాయి. స్టడ్ స్టైల్‌లో 3 గ్రాముల లోపే సులభంగా చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

రెండు గ్రాముల్లోనే

గుండ్రటి ఆకారంలో ఫ్లోరల్ డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ బంగారు టాప్స్  2 నుంచి 5 గ్రాముల బంగారంతో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

మీనాకారి వర్క్

మీనాకారీ వర్క్‌తో 22 క్యారెట్ల బంగారంతో 5 గ్రాముల్లో  ఈ  చెవికమ్మలు చేయించుకోవచ్చు. చెవికి నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

ఫ్యాన్సీ గోల్డ్ టాప్స్ ఇయర్ రింగ్స్

చక్కటి కట్‌వర్క్‌తో పాటు చిన్న చిన్న ఎరుపు నారింజ రంగు రాళ్లు పొదిగి ఉన్న చెవి కమ్మలు ఇవి. యాంటిక్ లుక్‌తో పాటు బేస్ వర్క్ ఇష్టపడేవారికి ఇది సరైన ఎంపిక.

Image credits: pinterest
Telugu

2 గ్రాముల బంగారు టాప్స్

5 గ్రాముల బడ్జెట్ లేకపోతే, 2 గ్రాముల బంగారంలో ఇలాంటి టాప్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి తేలికగా రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇవి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

ఇయర్ టాప్స్ డిజైన్

స్టడ్ ఫీలింగ్‌ను ఇచ్చే ఈ బంగారు టాప్స్ ఆకు ఆకారంలో వేలాడే డిజైన్‌తో వస్తాయి. 

Image credits: pinterest

Meenakari Anklets: పాదాలకు రాయల్ లుక్ ఇచ్చే మీనాకారి పట్టీలు

Okra Farming: ఈ ఒక్క దాంతో ఇంట్లోనే బెండకాయ తోటే వేసేయొచ్చు

Bitter Gourd: కాకరకాయతో ఈ 7 లాభాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!

Gut Health: పేగుల ఆరోగ్యం కోసం ఈ 7 పండ్లు తినండి