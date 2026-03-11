Black Pepper: ఇంట్లో నల్ల మిరియాలు ఎలా పెంచాలో తెలుసా?

మిరియాల మొక్కను పెంచడానికి మీరు మంచి కుండీ ని ఎంచుకోవాలి. ఇది కనీసం 10 నుంచి 12 అంగుళాల లోతు ఉండాలి. ఇది తీగజాతి మొక్క కాబట్టి.. పాకడానికి దారం ఆధారంగా కట్టాలి.
మొక్కను నేరుగా, బలమైన సూర్యరశ్మి తగలకుండా కాపాడాలి. కిటికీ దగ్గర వంటి ప్రకాశవంతమైన కాంతి వచ్చే చోట ఉంచాలి. రోజుకు కనీసం 6 గంటల వెలుతురు అవసరం.
ఇలా మీరు కొన్ని మిరియాల మొక్కలను పెంచుకుంటే, వాటి ద్వారా ఏటా ఆదాయం కూడా సంపాదించవచ్చు. మార్కెట్లో నల్ల మిరియాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.
Jasmine: ఈ నీళ్లు పోస్తే.. సంవత్సరమంతా మల్లెపూలు పూస్తాయి..!
Carrot: ఇంట్లో కుండీలోనే క్యారెట్ పెంచొచ్చు, ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు
Tomato: ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్ తో టమాట మొక్కలను కుండీల్లో ఈజీగా పెంచవచ్చు!
Ginger: ఇంట్లో కుండీలోనే అల్లం పెంచొచ్చు, ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే చాలు