Black Pepper: ఇంట్లో నల్ల మిరియాలు ఎలా పెంచాలో తెలుసా?

gardening
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
మంచి కుండీ...

మిరియాల మొక్కను పెంచడానికి మీరు మంచి కుండీ ని ఎంచుకోవాలి. ఇది కనీసం 10 నుంచి 12 అంగుళాల లోతు ఉండాలి. ఇది తీగజాతి మొక్క కాబట్టి.. పాకడానికి దారం ఆధారంగా కట్టాలి. 

కొమ్మలు లేదా విత్తనాలు

కొమ్మల నుంచి మిరియాల మొక్కను పెంచడం సులభం. కానీ నాటడానికి ముందు వాటికి వేర్లు రావాలి. విత్తనాల నుంచి కూడా పెంచవచ్చు, కానీ దీనికి చాలా సమయం పడుతుంది.
మట్టి తయారీ

ఈ మొక్కకు తేలికైన, వదులుగా ఉండే మట్టి అవసరం. నీరు సులభంగా బయటకు పోయేలా ఉండాలి. 50% సాధారణ మట్టి, 30% సేంద్రియ ఎరువు, 20% ఇసుక లేదా కోకోపీట్ కలిపి మట్టిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
వేడి, తేమ

ఈ మొక్క పెరగడానికి 18°C నుంచి 35°C మధ్య వెచ్చని ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. వాతావరణంలో తేమ కోసం రోజుకు ఒకసారి ఆకులపై నీటిని స్ప్రే చేయవచ్చు.
సూర్యరశ్మి అవసరం

మొక్కను నేరుగా, బలమైన సూర్యరశ్మి తగలకుండా కాపాడాలి. కిటికీ దగ్గర వంటి ప్రకాశవంతమైన కాంతి వచ్చే చోట ఉంచాలి. రోజుకు కనీసం 6 గంటల వెలుతురు అవసరం.

నీరు పోయడం

మట్టి ఎప్పుడూ కొద్దిగా తేమగా ఉండాలి. కానీ నీరు నిలిచిపోయేలా ఎక్కువగా పోయకూడదు. కుండీలో పై అంగుళం మట్టి ఆరిపోయినప్పుడు మాత్రమే నీరు పోయాలి.
ఎరువులు వేయడం

మొక్క పెరుగుతున్న దశలో ప్రతి 4-6 వారాలకు ఒకసారి ద్రవరూప ఎరువులు వేయాలి. ముఖ్యంగా పొటాషియం అధికంగా ఉండే ఎరువులు వాడితే కాయలు బాగా కాస్తాయి.
పురుగులు, వ్యాధుల నివారణ

మీలీబగ్స్ వంటి పురుగుల నుంచి మొక్కను కాపాడటానికి వేప నూనెను స్ప్రే చేయాలి. ఇది సహజమైన కీటకనాశినిగా పనిచేస్తుంది.
పంట కోత, ఆరబెట్టడం

మొక్క నాటిన 3-5 సంవత్సరాల తర్వాత మిరియాలు కాస్తాయి. అవి నారింజ లేదా ఎరుపు రంగులోకి మారినప్పుడు, వాటిని గుత్తులుగా కోయాలి. తర్వాత వాటిని ఎండలో ఆరబెట్టాలి.
బంపర్ ఆదాయం

ఇలా మీరు కొన్ని మిరియాల మొక్కలను పెంచుకుంటే, వాటి ద్వారా ఏటా  ఆదాయం కూడా సంపాదించవచ్చు. మార్కెట్లో నల్ల మిరియాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.

