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- Dmart:ఎలాంటి యాడ్స్ ఇవ్వకుండానే.. ఇండియాను ఏలుతున్న డీమార్ట్..ఈ సూపర్ మార్కెట్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే..!
Dmart:ఎలాంటి యాడ్స్ ఇవ్వకుండానే.. ఇండియాను ఏలుతున్న డీమార్ట్..ఈ సూపర్ మార్కెట్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే..!
Dmart: అందరూ ప్రతి నెలా డీమార్ట్ లోనే షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అసలు ఈ డీమార్ట్ జనాల్లోకి ఎలా వెళ్లింది? ఇంత పాపులారిటీ ఎలా సంపాదించింది? ఈ సూపర్ మార్కెట్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి?
డీమార్ట్ లో షాపింగ్ చేస్తున్నారా?
మనలో చాలా మంది ప్రతి నెలా కిరాణా సామాను కొనుగోలు చేయడానికి డీమార్ట్ కి వెళ్తూ ఉంటారు. ఏ రోజు ఏ టైమ్ లో డీమార్ట్ లో అడుగుపెట్టినా కూడా... ఫుల్ రష్ గా ఉంటుంది. కానీ, ఇప్పటి వరకు..డీమార్ట్ తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క టీవీ ప్రకటన ఇవ్వలేదు. పేపర్లలో పెద్ద పెద్ద అడ్వర్టైజ్ మెంట్లు కూడా వేయలేదు. సోషల్ మీడియాలో కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు చేయలేదు. మరి, ఎలాంటి యాడ్స్ ఇవ్వకుండానే.. డీమార్ట్ జనాల్లోకి ఎలా వెళ్లింది? ఇంత పాపులర్ ఎలా అయ్యింది? అందరూ అక్కడే సరుకులు కొనడానికి క్యూలు ఎందుకు కడుతున్నారు? దీని వెనక ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటి?
జీరో-అడ్వర్టైజింగ్ పాలసీ: ప్రకటనల ఖర్చుకు స్వస్తి
సాధారణంగా ఏ బ్రాండ్ అయినా మార్కెట్లోకి రావాలన్నా, తన కస్టమర్లను నిలుపుకోవాలన్నా ప్రకటనల కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంది. కానీ, డీమార్ట్ వ్యవస్థాపకులు రాధాకిషన్ దమానీ మాత్రం మొదట్నుంచీ ఒకే ఒక కఠినమైన రూల్ ఫాలో అవుతున్నారు. అదే 'జీరో-అడ్వర్టైజింగ్ పాలసీ'. మార్కెటింగ్పై పెట్టే అనవసరమైన ఖర్చు వల్ల చివరికి ఆ భారం కస్టమర్ల మీదే పడుతుందని ఆయన నమ్మారు. అందుకే ప్రకటనల జోలికి వెళ్లకుండా ఆ డబ్బును పూర్తిగా ఆదా చేశారు.
ఆదా చేసిన నిధులతోనే కస్టమర్లకు భారీ డిస్కౌంట్లు..
ప్రకటనల రూపంలో వృథా అయ్యే కోట్ల రూపాయలను ఆదా చేయడం ద్వారా, డీమార్ట్ ఆ వెసులుబాటును నేరుగా వినియోగదారులకే అందిస్తుంది. మార్కెట్ ధరల కంటే తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన వస్తువులను విక్రయించడం ప్రారంభించింది. తక్కువ ధరలకే బెస్ట్ ప్రొడెక్ట్స్ దొరుకుతాయి అనే విషయం ఇంటెన్సివ్గా మార్కెటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ప్రజల్లోకి వెళ్లిపోయింది.
నోటి మాట ద్వారానే అద్భుతమైన పబ్లిసిటీ
ఎలాంటి యాడ్స్ లేకపోయినా డీమార్ట్ సక్సెస్ కావడానికి ప్రధాన కారణం 'వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్' పబ్లిసిటీ. డీమార్ట్లో తక్కువ ధరకు సామాను కొనుగోలు చేసిన ఒక కస్టమర్, మరో నలుగురికి ఆ విషయాన్ని చెప్పారు. ఇలా ప్రతీ వినియోగదారుడే డీమార్ట్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మారారు. కేవలం కస్టమర్ల సంతృప్తి , నమ్మకమే ఈ బ్రాండ్ను టాప్ స్థాయికి చేర్చింది.
ఎవ్రీడే లో ప్రైసెస్ (EDLP) వ్యూహం
డీమార్ట్ అనుసరించే మరో పెద్ద రహస్యం 'ఎవ్రీడే లో ప్రైసెస్' (EDLP) మోడల్. పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులు అని కాకుండా ఏడాది పొడవునా అన్ని వస్తువులపై కనీస డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి. దీనివల్ల మధ్యతరగతి ప్రజలు నిత్యవసర వస్తువుల కోసం డీమార్ట్ను తమ మొదటి ఆప్షన్గా ఎంచుకుంటారు.
ఖర్చులను తగ్గించడం..
లాభాలను పెంచుకోవడం డీమార్ట్ తన స్టోర్ల నిర్వహణలో కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. అలంకరణల మీద ఎక్కువ ఖర్చు చేయకుండా, గోడలు, ఫ్లోరింగ్ చాలా సాదాసీదాగా ఉండేలా చూసుకుంటారు. అలాగే సరఫరాదారులకు నగదును వీలైనంత త్వరగా చెల్లించడం ద్వారా వారి నుంచి అత్యంత తక్కువ ధరకు సరుకులను పొందుతారు. ఈ చిన్న చిన్న వ్యాపార సూత్రాలే డీమార్ట్ను తిరుగులేని శక్తిగా మార్చాయి.