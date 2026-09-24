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ఈ చీరలు ఏ మహిళలకైనా ఇట్టే నచ్చేస్తాయి.. మెరిసిపోతాయి

life Sep 24 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram- uphaar_ethnicwear
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ఫ్లోరల్ ప్రింట్ శారీ

లావెండర్ రంగు చీరపై ఫ్లోరల్ ప్రింట్ శారీ చిన్న బోర్డర్‌తో భలే అందంగా ఉంటుంది. పైగా ఇది చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది.

Image credits: gemini ai
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మెరూన్ శారీ

ఇది మెరూన్ శారీ గోల్డెన్ ఎల్లో బోర్డర్‌తో వస్తుంది.  ఇంట్లో జరిగే చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు మీరు ఈ చీరను చక్కగా కట్టుకోవచ్చు.

Image credits: instagram\ google gemini
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గ్రీన్, యెల్లో శారీ

గ్రీన్, ఎల్లో కాంబినేషన్‌లో వచ్చే ఈ చీర కట్ వర్క్ బోర్డర్‌తో క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: instagram
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కాటన్ సిల్క్ శారీ

కాటన్ సిల్క్ శారీ ఇది. ఎవరు కట్టుకున్నా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. కట్టుకోవడానికి ఇవి చాలా కంఫర్ట్‌గా ఉంటాయి.

Image credits: instagram
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హెవీ వర్క్ డిజైనర్ శారీ

ఫంక్షన్లకు మెరూన్, గోల్డ్ కాంబినేషన్‌లో ఉన్న ఈ హెవీ వర్క్ శారీ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: PINTEREST
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గ్రీన్ సిల్క్ శారీ

ట్రెడిషనల్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఈ గ్రీన్ శారీ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. పైగా దీని ధర కూడా తక్కువే.

Image credits: instagram
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ముదురు చీరలో అందం

ముదురు రంగు ఆకుపచ్చ చీరకు అందమైన అంచు వచ్చింది. కట్టుకుంటే ఎవరైనా కళగా కనిపిస్తారు.

Image credits: TrendOye

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