Pressure Cooker: ప్రెజర్ కుక్కర్ లో వంట చేస్తున్నారా? ఈ తప్పులు మాత్రం చేయకండి..!
Pressure Cooker: వంట సులభంగా, తక్కువ సమయంలో అవ్వాలి అంటే.. కచ్చితంగా ప్రెజర్ కుక్కర్ వాడాల్సిందే. కానీ, ప్రెజర్ కుక్కర్ లో వంట చేసేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు అస్సలు చేయకూడదు.
ప్రెజర్ కుక్కర్ వాడుతున్నారా?
మన దేశంలో దాదాపు ప్రెజర్ కుక్కర్ లేని ఇల్లు ఉండదు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. పులావ్, కిచిడి నుంచి నాన్-వెజ్ కర్రీల వరకు దేనికైనా మనకు టక్కున గుర్తొచ్చేది ప్రెజర్ కుక్కరే. ఇది మన వంట పనిని ఎంతో సులభం చేస్తుంది. అయితే దీన్ని వాడేటప్పుడు కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తే.. వంట రుచి చెడిపోవడంతో పాటు కుక్కర్ కూడా త్వరగా పాడైపోతుంది. ముఖ్యంగా చాలా మందికి ఈ కుక్కర్ ఎలా వాడాలో సరిగా తెలీదు. దీని వల్ల.. పులావ్ లాంటివి మెత్తగా మారిపోతాయి.. లేదంటే.. మాడిపోతాయి. ఒక్కోసారి సరిగా ఉడకవు కూడా. అలా జరగకుండా ఉండాలన్నా, కుక్కర్ ఎక్కువ రోజులు పని చేయాలన్నా.. కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు పాటించాలి.
1. కుక్కర్ను ఓవర్ లోడ్ చేయడం..
సమయం ఆదా అవుతుందని లేదా ఎక్కువ మొత్తం వండాలని చాలా మంది కుక్కర్లో నిండుగా వండేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల లోపల ఆవిరి సరిగ్గా ప్రసరించక పులావ్ లేదా కూరలు సమానంగా ఉడకవు. కొన్ని పదార్థాలు పచ్చిగా, మరికొన్ని మెత్తగా తయారవుతాయి. ముఖ్యంగా పప్పు లేదా పాస్తా వంటివి వండేటప్పుడు కుక్కర్లో సగం మాత్రమే నింపాలి. ఒకేసారి ఎక్కువ వేయడం కంటే, రెండు విడతలుగా వండటం ఎప్పుడూ మేలు.
2. పాలు కలపడం..
మీకు క్రీమీ కూర్మాలు, పన్నీర్ కూరలు ఇష్టమా? అయితే జాగ్రత్త. ప్రెజర్ కుక్కర్లో వండేటప్పుడు పాలు, క్రీమ్ లేదా పెరుగును ముందుగా కలిపితే అవి విరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. అధిక పీడనం, వేడి కారణంగా పాలలో ఉండే ప్రొటీన్లు దెబ్బతిని గ్రేవీ స్మూత్గా కాకుండా గరుకుగా మారుతుంది. దీన్ని నివారించడానికి ప్రెజర్ కుకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, కుక్కర్ చల్లారిన తరువాత మూత తీసి కూరను మంటపై మరిగించేటప్పుడు పాలు, క్రీమ్ లాంటివి కలపాలి.
హై మంట మీద వంట చేయడం..
ప్రెజర్ కుక్కర్ లో వంట చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మంట మీద అస్సలు వండకూడదు. ఎక్కువ మంట పెడితే.. కుక్కర్ లో ఫుడ్ మాడిపోయే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు.. సమానంగా కూడా ఉడకదు. అందుకే, మీియం ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే వంట చేయాలి. దీనివల్ల వంటకం మెత్తగా ఉడుకుతుంది. రుచి కూడా అద్భుతంగా వస్తుంది.
4. తగినంత నీరు పోయకపోవడం..
ప్రెజర్ కుక్కర్ ఆవిరి ద్వారా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి తగినంత నీరు లేకపోతే అది సరిగ్గా పనిచేయదు. అంతేకాకుండా కుక్కర్ అడుగు మాడిపోయి, పాత్ర దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి... దేనికి ఎంత నీరు అవసరమో అంతే పోయాలి. అప్పుడే వంట రుచిగా వస్తుంది.
5. ప్రెజర్ను తప్పుగా విడుదల చేయడం..
కుక్కర్లోని ఆవిరిని ఎలా బయటకు వదులుతున్నారు అనేదానిపై మీ వంట రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే.. కుక్కర్ విజిల్ తీయడానికి ప్రయత్నించొద్దు. ఆఫ్ చేసిన తర్వాత సహజంగా ఆవిరి పోయేంత వరకు ఆగితే.. ఆ వంటకు రుచి పెరుగుతుంది. కమ్మగా కూడా ఉంటాయి.