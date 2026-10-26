Roasted Chana: రోజూ గుప్పెడు వేయించిన శనగలు తింటే ఎలాంటి మ్యాజిక్ జరుగుతుందో తెలుసా?
Roasted Chana: ఈ కాలం పిల్లలు దీనిని తినడం మర్చిపోయారు. కానీ, మార్కెట్లో దొరికే చిప్స్, బిస్కెట్లకు బదులు, ప్రతిరోజూ గుప్పెడు వేయించిన శనగలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
వేయించిన శనగలు..
ప్రస్తుతం అందరిదీ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి డైటింగ్, ఖరీదైన సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన వంటింట్లో ఈజీగా దొరికే వేయించిన శనగలు తింటే చాలు. ముఖ్యంగా రోజూ గుప్పెడు పొట్టుతో వేయించిన శనగలు తింటే శరీరానికి ఎన్ని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసా?
1.బరువు తగ్గించే శనగలు..
బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించే వారికి వేయించిన శనగలు ఒక పర్ఫెక్ట్ స్నాక్. వీటిలో క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. చాలా మందికి సాయంత్రం స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో చిప్స్, బిస్కెట్స్ లాంటి జంక్ ఫుడ్ బదులుగా, గుప్పెడు శనగలు తింటే కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. దీని వల్ల పదే పదే తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. క్రేవింగ్స్ తగ్గుతాయి. ఫలితంగా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
2.కండరాలకు బలం..
శనగల్లో ప్లాంట్-బేస్డ్ ప్రోటీన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రోజూ వీటిని తినడం వల్ల శరీరానికి కావలసిన శక్తి నిరంతరం అందుతుంది. ఇవి జీర్ణం కావడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి, త్వరగా నీరసం రాకుండా రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండవచ్చు.
3. జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది..
శనగల్లో ఉండే సమృద్ధిగా ఉండే పీచు పదార్థం (Fibre) మలబద్ధకం, అజీర్తి వంటి పొట్ట సమస్యలను దరిచేరనివ్వదు. పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో శనగలు ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
4. షుగర్ లెవల్స్ అదుపులో ఉంటాయి..
డయాబెటిస్ తో బాధపడేవారికి వేయించిన శనగలు అద్భుతమైన ఆహారం. ఇవి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నియంత్రిస్తాయి, బ్లడ్ షుగర్ను స్థిరంగా ఉంచడంలో తోడ్పడతాయి.
5. గుండె ఆరోగ్యం, కొలెస్ట్రాల్ చెక్..
శనగలలో ఉండే పోషకాలు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. రక్తపోటు అదుపులో ఉండేలా సహాయపడతాయి.
రోజుకు ఎంత తీసుకోవాలి..?
రోజుకు సుమారు 100 గ్రాములు అంటే రెండు గుప్పెళ్లు లేదా రెండు చిన్న బౌల్స్ వేయించిన శనగలు తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో శ్రేయస్కరం. మార్కెట్లో దొరికే వాటిని నేరుగా తినవచ్చు లేదా వీటిలో కొద్దిగా టమోటాలు, ఉల్లిపాయలు, నిమ్మరసం, కొత్తిమీర కలిపి టేస్టీ చనా చాట్ లాగా కూడా తయారుచేసుకోవచ్చు. మీ శరీరంలో వచ్చే మార్పులను మీరే స్వయంగా చూస్తారు.