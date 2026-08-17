Hill Station: సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం ఒకే చోట నిలబడి చూడాలా? భారత్ లోని అద్భుత ప్రదేశం..!
Hill Station: సాధారణంగా సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయాలు చూడటానికి వేర్వేరు ప్రదేశాలకు వెళ్తుంటాం. కానీ, ఈ వ్యూ పాయింట్ కొండ పైన నిలబడి తూర్పున ఉదయించే సూర్యుడిని, పడమరన అస్తమించే సూర్యుడిని చూడవచ్చు..
Hill Station
సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు. పడమర అస్తమిస్తాడు.. ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే. అందుకే.. ఎప్పుడైనా.. ట్రిప్ కోసం హిల్ స్టేషన్స్ కి వెళ్లినప్పుడు.. ఆ కొండపైకి ఎక్కి మరీ.. సన్ రైజ్, సన్ సెట్ రెండూ ఆస్వాదిస్తాం. కానీ, మనం ఈ రెండింటినీ ఆస్వాదించాలి అంటే.. ఒక్కో ప్లేస్ కి వెళ్లాలి. కానీ.. మన దేశంలో ఓ అద్భుతమైన ప్రదేశం ఉంది. ఒకే చోట నిలబడి.. ఉదయాన్నే సూర్యోదయం, సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం చూడొచ్చు. మరి, ఈ అద్భుతమైన ప్రదేశం మన దేశంలో ఎక్కడ ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం...
ఈ హిల్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది..?
ఈ హిల్ స్టేషన్ ఉత్తరాఖండ్ లో ఉంది. దీని పేరు లాన్స్ డౌన్. ఈ లాన్స్ డౌన్ హిల్ స్టేషన్ కి వెళ్తే.. మీరు అద్భుతాన్ని కళ్లారా వీక్షించొచ్చు. లాన్స్ డౌన్ లోని అత్యంత ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో టిప్ ఇన్ టాప్ ఒకటి. చుట్టూ దట్టమైన కొండలు, ఆకుపచ్చని లోయలు, దూరంగా మంచుతో కప్పిన హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు ఇక్కడి నుంచి చాలా క్లియర్ గా అద్భుతంగా కనపడతాయి.
సూర్యోదయం ఒక అద్భుతం..
ఉదయాన్నే ఈ టిప్ ఇన్ టాప్ వద్దకు చేరుకుంటే, మంచు పొరల మధ్య కొండల వెనక నుండి నెమ్మదిగా పైకి కదులుతున్న బంగారు రంగులో సూర్యుడిని చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు. సూర్య కిరణాలు హిమాలయ శిఖరాలపై పడినప్పుడు ఆ దృశ్యం వర్ణనాతీతంగా ఉంటుంది.
కనుల విందుగా సూర్యాస్తమయం..
అదే ప్రాంతంలో మీరు నలబడి సాయంత్రం వేళ సూర్యాస్తమయాన్ని ఆస్వాదించొచ్చు. సాయంత్రం అక్కడి వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోతుంది. సూర్యుడు అస్తమించే సమయంలో ఆకాశం రకరకాల రంగులు మారుస్తూ, కొండల వెనక మాయమౌతుంటే.. చూడటం చాలా బాగుంటుంది.
ఒకే ప్రదేశం నుంచి ఎలా సాధ్యం..?
సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించి, పడమరన అస్తమిస్తాడనేది మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈ వ్యూ పాయింట్ కొండ పైన 360 డిగ్రీల విశాలమైన (Panoramic) కోణంలో ఉండటం వల్ల, ఇక్కడి నుంచి తూర్పు, పడమర దిశల్లోని ఆకాశాన్ని ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఒకే చోట నిలబడి స్పష్టంగా చూడవచ్చు. అందుకే ఒకే వ్యూ పాయింట్ నుండి ఉదయం, సాయంత్రం రెండింటినీ ఆస్వాదించే వీలుంది.
ఈ ప్రదేశానికి ఎలా చేరుకోవాలి?
ప్రదేశం: టిప్-ఇన్-టాప్ వ్యూ పాయింట్, లాన్స్డౌన్, పౌరీ గఢ్వాల్ జిల్లా, ఉత్తరాఖండ్.
చేరుకునే మార్గం: లాన్స్డౌన్ ప్రధాన పట్టణ కేంద్రం నుండి ఇది కేవలం 1.5 నుండి 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. పర్యాటకులు హాయిగా నడుచుకుంటూ గానీ లేదా వాహనాల ద్వారా గానీ సులభంగా ఇక్కడికి చేరుకోవచ్చు. జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా అందమైన సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం చూడాలి అంటే కచ్చితంగా ఈ ప్రదేశానికి వెళ్లాల్సిందే.