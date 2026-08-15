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- Reverse Waterfall: ఈ వాటర్ ఫాల్ లో నీరు కిందకు రాదు.. పైకి వెళతాయి, జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాల్సిందే..!
Reverse Waterfall: ఈ వాటర్ ఫాల్ లో నీరు కిందకు రాదు.. పైకి వెళతాయి, జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాల్సిందే..!
Reverse Waterfall: వాటర్ ఫాల్స్ అంటేనే పై నుంచి నీరు కిందకు జారుతుంది. కానీ, కింద నుంచి పైకి నీరు వెళ్లే వాటర్ ఫాల్స్ ఎప్పుడైనా చూశారా? ఈ వింత వాటర్ ఫాల్స్ మన దేశంలో ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
Reverse Waterfalls
భూమిపై ఉండే ప్రతి వస్తువు కిందకే రావాలి. దీనినే మనం గురుత్వాకర్షణ శక్తి అని అంటాం. చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాల్లో మనం చదువుకుంది ఇదే. ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా వాటర్ ఫాల్స్ చూసి ఉంటారు. కానీ, మన దేశంలో ఉన్న రివర్స్ వాటర్ ఫాల్ ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇక్కడ నీరు కిందకు జారదు.. కింద నుంచి పైకి నీరు వెళుతుంది. ఆ రివర్స్ వాటర్ ఫాల్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం...
ఈ జలపాతం ఎక్కడ ఉంది?
మహారాష్ట్రలోని పుణే సమీపంలో ఉన్న నానేఘాట్ అనే ప్రసిద్ధ ఘాట్ రోడ్డు ప్రాంతంలో ఈ అద్భుతమైన రివర్స్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. సాధారణంగా... ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా గ్రావిటివిటీ కారణంగా.. వాటర్ ఫాల్స్ లో వాటర్ పై నుంచి కిందకు జారుతుంది. కానీ.. ఈ నానేఘాట్ లో మాత్రం నీళ్లు కింద పడకుండా.. తుంపర్ల రూపంలో ఆకాశంలోకి ఎగురుతూ కనిపిస్తాయి. ఈ వింత చూడటానికే చాలా మంది ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకు వెళ్తూ ఉంటారు.
సైంటిఫిక్ కారణం ఏంటి?
ఈ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర నీరు కింద పడిపోకుండా పైకి వెళ్లడం వెనక మ్యాజిక్ ఏమీ లేదు. అక్కడ గాలి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నానేఘాట్ ప్రదేశం లోయల మధ్యలో చాలా ఎత్తైన కండల శిఖరాగ్రాన ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో ఇక్కడ గాలి వేగం ఊహించనంత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. జలపాతం పై నుంచి కిందకు ప్రవహించే నీటి బరువు కంటే, కింద నుంచి లోయ ద్వారా పైకి గాలి స్పీడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల... ఆ గాలి ధాటికి.. నీరు పైకి తన్నుతుంది. అందుకే, నీరు కిందకు వెళ్లకుండా పైకి వస్తూ ఉంటుంది.
ఈ జలపాతం గురించి మరి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు...
వర్షాకాలంలోనే ఈ అద్భుతం: ఏడాది పొడవునా ఈ వింత చూడలేము. కేవలం వర్షాకాలంలో, గాలుల వేగం ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో మాత్రమే ఈ 'రివర్స్ వాటర్ఫాల్' దృశ్యం మనకు కనపడుతుంది.
భారత్లోనే ఏకైక ప్రాంతం కాదు: భారతదేశంలో నానేఘాట్తో పాటు మహారాష్ట్రలోని సంధాన్ వ్యాలీ, సతారా ప్రాంతాల్లో, లడఖ్లోని కొన్ని లోయల్లో కూడా వర్షాకాలంలో ఇలాంటి దృశ్యాలు అరుదుగా కనిపిస్తాయి.
ట్రెక్కింగ్ లవర్స్ పారడైజ్: చారిత్రాత్మకంగా నానేఘాట్ శాతవాహనుల కాలం నాటి ముఖ్యమైన వ్యాపార మార్గం. ప్రస్తుతం ఈ వింత జలపాతాన్ని చూడటానికి వర్షాకాలంలో వేలాది మంది పర్యాటకులు, ట్రైకర్లు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.