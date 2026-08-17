ఫ్లోరల్ డిజైన్ టాప్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. వీటిని సైజును బట్టి 1 నుంచి 5 గ్రాముల్లోపు తీసుకోవచ్చు. ఏ వయసు వారికైనా ఇవి చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
చెవులకు నిండుగా, అందంగా ఉండాలంటే ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ డిజైన్ టాప్స్ మంచి ఎంపిక. డైలీవేర్ కి ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతాయి.
స్టోన్స్, కుందన్స్ తో ఉన్న ఈ నెమలి డిజైన్ టాప్స్ మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి బెస్ట్ ఛాయిస్. వీటిని 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
లత్కన్ స్క్వేర్ షేప్ టాప్స్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. చెవులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.
స్టోన్స్ తో ఉన్న చిక్ ఫ్లవర్ టాప్స్ నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. వీటిని 5 గ్రాముల్లోపు తీసుకోవచ్చు. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
ప్లెయిన్ డిజైన్ లో ఉన్న బాల్ స్టైల్ టాప్స్ సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్. వీటిని 2 నుంచి 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
Collar Neck Blouse: లేటెస్ట్ కాలర్ నెక్ మోడల్స్.. అందరి చూపు మీవైపే
Strawberry: స్ట్రాబెర్రీ తింటే కలిగే 6 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే!
Thread Bangles: అద్దాలతో మెరిసే థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ డిజైన్స్ చూసేయండి
Kitchen Hacks: తాళింపు వేసేటప్పుడు ఇలా చేస్తే నూనె అస్సలు చిందదు