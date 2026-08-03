Snake: ప్రపంచంలో గూడు కట్టే ఒకే ఒక్క పాము ఇది, ఈ పాములో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఇదే..!
Snake: పక్షుల మాదిరి పాములు కూడా గూడు కడతాయా? ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్క పాము మాత్రమే.. స్వయంగా గూడు కడుతుంది. ఆ పాము ఏది? ఆ పాము మాత్రమే ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది?
ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్క పాము ఇది..
మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఏం చదువుకున్నాం..? చీమలు పెట్టిన పుట్టల్లో పాములు కొలువు తీరతాయి అని చదువుకున్నాం. అంతేకాదు, పక్షులు గూడు కట్టుకుంటున్నాయి అని మనకు తెలుసు కానీ.. పాములు కూడా గూడు కడతాయని ఎప్పుడైనా విన్నారా? అన్ని పాములు గూడు కట్టలేవు కానీ... ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్క పాము మాత్రం.. స్వయంగా తానే ఆకులు ఏరి మరీ గూడు కడుతుంది. ఆ పాము ఏంటి? దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
గూడు కట్టే ఏకైక పాము...
పాములు సాధారణంగా గుడ్లు పెట్టి వాటిని వదిలేసి వెళ్లిపోతాయి. కానీ.. ఒక పాము మాత్రం మిగతా పాములన్నింటి కంటే భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తుంది. అది గుడ్లు పెట్టడమే కాదు.. తమ పిల్లల కోసం ఏకంగా గూడు కడుతుంది. అంతేకాదు, పిల్లలు బయటకు వచ్చే వరకు ఆ గూడు వద్దే కాపలా కూడా కాస్తుంది. అదే కింగ్ కోబ్రా. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 4 వేలకు పైగా పాముల జాతులు ఉంటే.. వాటన్నింటిలో..గూడు కట్టే ఒకే ఒక్క పాము కింగ్ కోబ్రా. ముఖ్యంగా ఆడ కింగ్ కోబ్రా అడవిలో ఎండిన ఆకులు, చిన్న కొమ్మలు, గడ్డి వంటివి తన శరీరంతో తోసుకుంటూ ఒక పెద్ద గూడు స్వయంగా తయారు చేస్తుంది. ఈ గూడులో ఆ పాము ఏకంగా 20 నుంచి 40 గుడ్లు పెడుతుంది.
నిజానికి, పాములు.. గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత ఆ గూడు అక్కడే వదిలేసి వెళ్లిపోతాయి. కానీ, కింగ్ కోబ్రా.. మాత్రం గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత వదిలేసి వెళ్లదు. పిల్లలు బయటకు వచ్చే వరకు చాలా వారాల పాటు గూడు దగ్గరే కాపాలాకాస్తుంది. మిగిలిన పాముల్లో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండటం అరుదు. గూడు కోసం కింగ్ కోబ్రా ఉపయోగించిన ఆకులు కొద్ది రోజులకు కుళ్లిపోతాయి. అలా కుళ్లిపోయినప్పుడు.. వాటి నుంచి సహజంగా వేడి ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ వేడికి..గుడ్లు తొందరగా పొదుగుతాయి. ఇక.. పాము పిల్లలు గుడ్డు నుంచి బయటకు వచ్చే సమయానికి.. కింగ్ కోబ్రా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుంది. ఎందుకంటే, ఆ పాములు. పుట్టడం పుట్టడంతోనే విషయంతో పుడతాయి. తల్లి అవసరం లేకుండా స్వతంత్రంగా బతగలవు. అదుకే వెంటనే వాటిని వదిలేసి వెళ్లిపోతుంది. కేవలం అవి బయటకు వచ్చే వరకు మాత్రం కాపలాకాస్తుంది. ఇది కట్టే పాము గూళ్లు మనకు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి.
అత్యంత తెలివైన పాము...
అన్ని పాముల్లో కెల్లా ఇది అత్యంత తెలివైన పాము. ఎందుకంటే.. ఏదైనా ప్రమాదం ఉంటే.. అన్నింటికంటే ముందుగా పసిగట్టేస్తుంది. ముఖ్యంగా.. తన గూడు దగ్గరకు ఎవరైనా వస్తున్నారంటే.. చాలా తీవ్రంగా స్పందిస్తుంది. కరవడానికి కూడా ఏ మాత్రం వెనకాడదు. చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తుంది. మిగిలిన పాములకీ, కింగ్ కోబ్రాకి ఉన్న తేడా ఇదే.
ప్రపంచంలో అతి పొడవైన విషసర్పం...
ప్రపంచంలో అతి పొడవైన విష సర్పం కూడా ఇదే. ఈ పాము సుమారు 5.5 మీటర్లు పొడవు ఉంటుంది. అంటే 18 అడుగుల వరకు ఈ పాము పొడవు ఉండే అవకాశం ఉంది.
గూడు నిర్మించడం, గుడ్లను రక్షించడం, సహజ వేడితో వాటి అభివృద్ధికి అనుకూల పరిస్థితులు కల్పించడం వంటి లక్షణాల వల్ల కింగ్ కోబ్రా ప్రపంచంలోని అన్ని పాముల్లో అత్యంత ప్రత్యేకమైన జాతిగా గుర్తింపు పొందింది. ఇదే కారణంగా దీనిని గూడు కట్టే ప్రపంచంలోని ఏకైక పాము అని పిలుస్తారు.