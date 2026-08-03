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బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఈ డ్రింక్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్!

life Aug 03 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో కెటెచిన్లు, కెఫిన్ వంటివి ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో జీవక్రియను వేగవంతం చేసి, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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బ్లాక్ కాఫీ

బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల జీవక్రియ రేటు పెరుగుతుంది. ఇది కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా బరువు అదుపులో ఉంటుంది.

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జీలకర్ర నీళ్లు

జీలకర్ర నీళ్లు జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి. అలాగే పేగుల ఆరోగ్యానికి కూడా ఈ డ్రింక్ చాలా మంచిది. ఇది బరువు తగ్గడానికి పరోక్షంగా సహాయపడుతుంది.

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అల్లం టీ

అల్లం-నిమ్మరసం కలిపిన టీ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. ఇది తక్కువ కేలరీలు ఉండే డ్రింక్ కావడం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.

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చియా సీడ్స్ వాటర్

చియా సీడ్స్‌లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఈ నీళ్లు తాగితే ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. దీనివల్ల ఎక్కువగా తినకుండా ఉంటారు.

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దాల్చిన చెక్క నీళ్లు

దాల్చిన చెక్క నీళ్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే తీపి పదార్థాలు తినాలనే కోరికను కూడా తగ్గిస్తాయి.

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