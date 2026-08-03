గ్రీన్ టీలో కెటెచిన్లు, కెఫిన్ వంటివి ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో జీవక్రియను వేగవంతం చేసి, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల జీవక్రియ రేటు పెరుగుతుంది. ఇది కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా బరువు అదుపులో ఉంటుంది.
జీలకర్ర నీళ్లు జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి. అలాగే పేగుల ఆరోగ్యానికి కూడా ఈ డ్రింక్ చాలా మంచిది. ఇది బరువు తగ్గడానికి పరోక్షంగా సహాయపడుతుంది.
అల్లం-నిమ్మరసం కలిపిన టీ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. ఇది తక్కువ కేలరీలు ఉండే డ్రింక్ కావడం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.
చియా సీడ్స్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఈ నీళ్లు తాగితే ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. దీనివల్ల ఎక్కువగా తినకుండా ఉంటారు.
దాల్చిన చెక్క నీళ్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే తీపి పదార్థాలు తినాలనే కోరికను కూడా తగ్గిస్తాయి.
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