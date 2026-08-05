Alcohol: మద్యం దుకాణాలకు Gen Z షాక్.. నాలుగేళ్లలో రూ.71లక్షల కోట్ల నష్టం తెచ్చారా?
Alcohol: జెన్ జీ లు ఆల్కహాల్ వ్యాపారులకు ఊహించని షాక్ ఇస్తున్నారా? కేవలం ఈ జనరేషన్ జెడ్ కారణంగా నాలుగేళ్లలో మద్యం వ్యాపారులకు రూ.71లక్షల కోట్ల నష్టం వచ్చిందని మీకు తెలుసా?
జెన్ జీ ల ఆలోచన ఎలా ఉంది?
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పార్టీ కల్చర్ పెరుగుతోంది. ఇక పార్టీ అనగానే అందరికీ గుర్తుకువచ్చేది ఆల్కహాల్ మాత్రమే. ఆల్కహాల్ లేకుండా పార్టీ అనేది ఊహించుకోవడం కూడా కష్టం. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. ముఖ్యంగా Gen Z లు అంటే 1997 నుంచి 2012 మధ్యలో పుట్టిన వారు మద్యం తాగడం విషయంలో అస్సలు ఆసక్తి చూపించడం లేదు అని తాజా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. నమ్మసక్యంగా లేకపోయినా ఇదే నిజం. తమ కళ్ల ముందే.. పేరెంట్స్ మందు తాగినా కూడా.. ఈ జెన్ జీ పిల్లలు ఆల్కహాల్ అడిక్ట్ అవ్వడం లేదు. అంతేకాదు.. కనీసం రుచి చూడాలని కూడా అనుకోవడం లేదట. దీంతో, వీరి కారణంగా ప్రపంచ ఆల్కహాల్ పరిశ్రమపై కూడా కనిపిస్తోంది. గత నాలుగేళ్లలో ఆల్కహాల్ ఇండస్ట్రీ దాదాపు 830 బిలియన్ డాలర్లు( అంటే మన కరెన్సీలో రూ.71లక్షల కోట్లు) నష్టం జరిగిందని అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Gen Z పిల్లలు మద్యానికి ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నారు..?
నిపుణుల ప్రకారం, Gen Z పిల్లలు మద్యానికి దూరంగా ఉండటం వెనక చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ కాలం పిల్లలు ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. హ్యాంగోవర్, ఆల్కహాల్ కారణంగా వచ్చే సమస్యల పట్ల వారికి చాలా క్లారిటీ ఉంటోంది. అంతేకాకుండా, ఈ మద్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో సోబర్ లివింగ్ ( మద్యం లేకుండా జీవించడం) అనే ట్రెండ్ బాగా పెరిగింది. అందుకే, ఈ కాలం పిల్లలు మద్యానికి బదులుగా కాఫీ, మాక్ టెయిల్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ లేదా ఇతర నాన్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ తాగడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు.
ఆల్కహాల్ పై తక్కువ ఖర్చు...
నివేదికల ప్రకారం, Gen Z పిల్లలు వాళ్ల ముందు జనరేషన్ వాళ్లతో పోలిస్తే... మద్యం కోసం దాదాపు 87 శాతం తక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారు. దీని కారణంగా బార్లు, పబ్ లు, మద్యం తయారీ కంపెనీల అమ్మకాలపై చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది.
ఏ జనరేషన్ వాళ్లు ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారు..?
నిపుణుల సర్వే ప్రకారం,
Baby Boomers – సుమారు 25.09 బిలియన్ డాలర్లు Gen X – 23.14 బిలియన్ డాలర్లు Millennials – 23.45 బిలియన్ డాలర్లు Gen Z – కేవలం 3.13 బిలియన్ డాలర్లు
ఈ సంఖ్యలు Gen Zలో ఆల్కహాల్ వినియోగం ఇతర తరాలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉందని సూచిస్తున్నాయి.
ఆల్కహాల్ కంపెనీలు ఏం చేస్తున్నాయి..?
తమ ఆదాయం తగ్గిపోతుందని జెన్ జీలను ఆకట్టుకోవడానికి మద్యం కంపెనీలు తమ వంతు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాయి. యువత అభిరుచులు మారుతున్నాయని.. వారిని ఆకర్షించేలా డ్రింక్స్ తయారు చేయడం పై ఫోకస్ పెట్టాయి. ముఖ్యంగా, తక్కువ ఆల్కహాల్ ఉన్న డ్రింక్స్ తయారు చేయడం, ఆల్కహాల్ లేని బీర్లు తయారు చేయడం పై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నాయి.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇదే ట్రెండ్ నడుస్తుందా?
అవును. ముఖ్యంగా అమెరికా, యూరప్, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో ఈ మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఇది అన్ని దేశాలకు ఒకేలా వర్తిస్తుందని చెప్పలేం. ఒక్కో దేశంలో ఒక్కోలా ఉండొచ్చు. కానీ.. ఓవరాల్ గా జెన్ జీ మాత్రం మద్యానికి దూరంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు.