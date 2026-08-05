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ఈ ఇంటి చిట్కాలతో జుట్టు వద్దన్నా పెరుగుతుంది!

life Aug 05 2026
Author: Kavitha G Image Credits: Getty
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ఆముదం నూనె

జుట్టు సహజంగా పెరిగేందుకు ఆముదం నూనె చాలా మంచిది. ఇది తలపై చర్మం పొడిబారకుండా చూస్తుంది. చుండ్రు, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్ల సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది.
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ఉల్లిపాయ

ఉల్లిపాయలో యాంటీ మైక్రోబయల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. వారానికి రెండుసార్లు ఉల్లిపాయ రసంతో తలకు మసాజ్ చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

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గుడ్డు

గుడ్డులోని పచ్చసొన, తెల్లసొన రెండూ జుట్టును బలంగా, నిగనిగలాడేలా చేస్తాయి. గుడ్డులోని తెల్లసొనను తలకు పట్టిస్తే జుట్టుకు మేలు జరుగుతుంది.

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మెంతులు

మెంతులను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మిక్సీలో వేసి మెత్తని పేస్ట్‌లా చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్‌ను తలకు మాస్క్‌లా పట్టుంచుకోవాలి.

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ఉసిరికాయ

ఉసిరికాయ జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. ఇది జుట్టుకు మంచి కండిషనర్‌గా కూడా పనిచేస్తుంది. ఉసిరి రసంలో పెరుగు కలిపి తలకు పట్టించుకుంటే చాలు.

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పెరుగు

వారానికి రెండు లేదా మూడుసార్లు పెరుగును తలకు పట్టించాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేస్తే ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు మీ సొంతం అవుతుంది.

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