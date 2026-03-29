Thati Kallu: సమ్మర్లో తాటి కల్లు మంచిదా, ఈతది మంచిదా.? ఇంతకీ రెండింటికీ మధ్య తేడా ఏంటి.?
Thati Kallu: భారతదేశంలో చెట్ల నుంచి సేకరించే సహజ పానీయాల్లో కల్లు ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది. శతాబ్దాలుగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇది ప్రజల జీవనశైలిలో భాగంగా ఉంది. సాధారణంగా తాటి కల్లు, ఈత కల్లు రెండు లభిస్తుంటాయి. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది మంచిదో తెలుసా
యువతలో పెరుగుతోన్న ఆదరణ
ఒకప్పుడు కేవలం పల్లెల్లో మాత్రమే లభించే ఈ పానీయం ఇప్పుడు పట్టణాల్లో కూడా ప్రజాదరణ పొందుతోంది. సోషల్ మీడియాలో కల్లుకు సంబంధించి చర్చ జరగడం. నగరశివారుల్లో ఈత వనం పేరుతో చెట్లను పెంచడంతో యువత కూడా కల్లు తాగడంపై ఆసక్తి చూపుతోంది. చెట్ల నుంచి తీసే కల్లులో ప్రధానంగా రెండు రకాలుంటాయి – తాటి కల్లు, ఈత కల్లు. ఈ రెండింటి రుచి, లభించే కాలం, ప్రభావం కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది. మరి వీటి మధ్య తేడా ఏమిటి? ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయి? ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
తాటి కల్లు అంటే ఏమిటి?
తాటి చెట్టు నుంచి సేకరించే సహజ రసాన్ని తాటి కల్లు అని పిలుస్తారు. తాటి చెట్లు చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి నుంచి కల్లు సేకరించడం కొంత కష్టమైన ప్రక్రియ. చెట్టు పైభాగంలో కుండలు కట్టి కల్లును సేకరిస్తారు. తాటి కల్లు మొదట తీసినప్పుడు కొద్దిగా తీపి రుచి ఉంటుంది. అయితే కొన్ని గంటలు గడిచే సరికి అది పుల్లగా మారుతుంది. ఎక్కువసేపు ఉంచితే ఫెర్మెంటేషన్ వల్ల మత్తు లక్షణం పెరుగుతుంది. అందుకే చాలామంది ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడే తాగడానికి ఇష్టపడతారు.
ఈత కల్లు ప్రత్యేకత ఏమిటి?
ఈత చెట్టు నుంచి వచ్చే రసాన్ని ఈత కల్లు అంటారు. తాటి చెట్లతో పోలిస్తే ఈత చెట్లు చిన్నవిగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి నుంచి కల్లు సేకరించడం సులభంగా ఉంటుంది. ఈత కల్లు సాధారణంగా తియ్యగా ఉంటుంది. ఫ్రెష్గా తీసినప్పుడు చాలా మృదువైన రుచి ఉంటుంది. తాటి కల్లుతో పోలిస్తే ఇందులో మత్తు ప్రభావం కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుందని చాలా మంది భావిస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇది శీతాకాలంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది.
తాటి కల్లు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
తాటి కల్లును పరిమితంగా తీసుకుంటే కొన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయని చెబుతుంటారు. వేసవిలో శరీర ఉష్ణాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని అంటారు. ఇందులో ఉండే సహజ గ్లూకోజ్ శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో కొంత సహాయపడుతుందని భావిస్తారు. కొందరి అభిప్రాయం ప్రకారం మూత్ర సంబంధ సమస్యలకు ఉపశమనం కలిగించవచ్చు. అయితే ఇవన్నీ పరిమితంగా తీసుకున్నప్పుడే ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
ఈత కల్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
ఈత కల్లు సహజ శక్తి పానీయంగా భావిస్తారు. ఫ్రెష్గా తీసుకున్నప్పుడు శరీరానికి తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. సహజ చక్కెరల వల్ల శరీరానికి వెంటనే శక్తి అందుతుంది. పొటాషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు ఉండే అవకాశం ఉందని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. డీహైడ్రేషన్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని గ్రామీణ ప్రజలు విశ్వసిస్తారు. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో కొంతమేర ఉపయోగపడుతుందని చెబుతారు. ఫ్రెష్గా ఉన్న ఈత కల్లు తాగితే శరీరానికి తేలికపాటి చల్లదనం కలిగిస్తుంది.
ఏది మంచిది? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి.?
తాటి కల్లు అయినా, ఈత కల్లు అయినా రెండూ చెట్ల నుంచి లభించే సహజ పానీయాలే. కానీ వీటిని ఎక్కువసేపు ఉంచితే ఫెర్మెంటేషన్ జరిగి ఆల్కహాల్ శాతం పెరుగుతుంది. అలాంటి సమయంలో తాగితే ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉండొచ్చు. ఎక్కువగా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. లివర్పై ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. బాగా పులిసిన కల్లు తాగితే వాంతులు, విరేచనాలు వచ్చే అవకాశముంది. కాబట్టి ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మితంగా తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మొత్తానికి చూస్తే తాటి కల్లు, ఈత కల్లు రెండింటికీ ప్రత్యేక రుచి, లక్షణాలు ఉంటాయి. ఏది మంచిదో అనేది వ్యక్తిగత అభిరుచి, తీసుకునే పరిమాణం, ఆరోగ్య పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే ఈ సంప్రదాయ పానీయాలు శరీరానికి కొంతమేర ప్రయోజనం ఇవ్వగలవు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు వైద్యుల సూచనలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని గుర్తించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.