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Silver Mangalsutra:రూ.2వేలకే సిల్వర్ మంగళసూత్రాలు..డైలీవేర్ కి బెస్ట్

life Sep 23 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram gold_jewellerskj
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మంగళసూత్రం

మహిళలు పెళ్లయిన తర్వాత మెడలో మంగళసూత్రం ధరిస్తారు. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ ఆఫీస్‌కు వేసుకెళ్లేందుకు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎన్నో అందమైన మంగళసూత్ర డిజైన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Image credits: instagram gold_jewellerskj
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డైమండ్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం

ఆఫీస్‌కు వెళ్లేటప్పుడు హెవీగా ఉండకూడదు అంటే.. ఇలా సిల్వర్ బాల్స్ తో ఉన్న సింపుల్ వి కూడా ట్రై చేయచ్చు.

Image credits: instagram gold_jewellerskj
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క్లాసీ లుక్

డైమండ్ పెండెంట్ మంగళసూత్రాలు షర్ట్స్, ఫార్మల్ ట్రౌజర్స్, కుర్తీల మీదకు చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram gold_jewellerskj
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డెలికేట్ డిజైన్ మంగళసూత్రం

మనం ఆఫీస్‌కు పొడవైన మంగళసూత్రాలు వేసుకుని వెళ్లలేము. అలాంటి సమయంలో మీరు మెడలో ఇలాంటి నాజూకైన, అందమైన మంగళసూత్రాలను ధరించవచ్చు.

Image credits: instagram gold_jewellerskj
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సిల్వర్ మంగళసూత్రం

సిల్వర్ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రాలు డ్రెస్సుల మీదకు కూడా మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram gold_jewellerskj

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