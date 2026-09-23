Silver Mangalsutra:రూ.2వేలకే సిల్వర్ మంగళసూత్రాలు..డైలీవేర్ కి బెస్ట్

మహిళలు పెళ్లయిన తర్వాత మెడలో మంగళసూత్రం ధరిస్తారు. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ ఆఫీస్కు వేసుకెళ్లేందుకు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎన్నో అందమైన మంగళసూత్ర డిజైన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఆఫీస్కు వెళ్లేటప్పుడు హెవీగా ఉండకూడదు అంటే.. ఇలా సిల్వర్ బాల్స్ తో ఉన్న సింపుల్ వి కూడా ట్రై చేయచ్చు.
డైమండ్ పెండెంట్ మంగళసూత్రాలు షర్ట్స్, ఫార్మల్ ట్రౌజర్స్, కుర్తీల మీదకు చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తాయి.
మనం ఆఫీస్కు పొడవైన మంగళసూత్రాలు వేసుకుని వెళ్లలేము. అలాంటి సమయంలో మీరు మెడలో ఇలాంటి నాజూకైన, అందమైన మంగళసూత్రాలను ధరించవచ్చు.
సిల్వర్ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రాలు డ్రెస్సుల మీదకు కూడా మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
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