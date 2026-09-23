Necklace Designs: మెడ నిండుగా కనిపించే నక్లెస్ డిజైన్లు చూసేయండి

ఇలాంటి నక్లెస్ లు చాలా హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. ఇదొక్కటి వేసుకుంటే.. మెడ నిండుగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటిది ఒక్కటి వేసుకుంటే వేరే ఏదీ అవసరమే రాదు.
ఇలాంటి లక్ష్మీ దేవీ చోకర్ చీరల మీదకు ధరిస్తే.. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. లక్ష్మీదేవి రూపంతో… కింద బంగారు పూసలు వేలాడుతూ ఉంటాయి. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఇది కంటె డిజైన్. కింద ముత్యాలు వేలాడదీయడంతో ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది. మెడకే అందాన్ని తెస్తుంది.
చిన్న చిన్న ముత్యాలు, కింద గోల్డ్ పూసలతో చాలా యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
కుందన్, బీడ్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న నక్లెస్ ఇది. చీరల మీదకు మంచి ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది. పట్టుచీరల మీదకు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
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