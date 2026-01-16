Hair Loss: పెను కొరుకుడుతో జుట్టు ఊడిపోతుందా? ఇదే సరైన పరిష్కారం..!
Hair Loss: మీ జుట్టు కుప్పలు కుప్పలుగా ప్యాచ్ లాగా ఊడిపోతోందా? పెనుకొరుకుడు అనే అనుమానం ఉందా? అయితే కంగారు పడకుండా కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు.
పెనుకొరుకుడు దీనిని వైద్య పరిభాషలో Alopecia Areata అంటారు. ఇది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ సమస్య. చాలా మంది పేను కొరుకుడు అంటే.. తలలో పేలు సమస్య ఉన్నవారికి మాత్రమే వస్తుంది అనుకుంటారు.కానీ..కంటికి కనిపించేలా ఎలాంటి బాక్టీరియా లేకుండానే ఈ సమస్య మొదలౌతుంది. తలలో ఏదో ఒక భాగంలో ప్యాచ్ లాగా జుట్టు రాలిపోతుంది. అయితే.. ఇలా జుట్టు ఊడిపోగానే చాలా మంది భయపడిపోతూ ఉంటారు. ఇక మళ్లీ ఆ ప్లేసులో జుట్టు పెరగదేమో అనే బెంగ పెట్టుకుంటారు. కానీ.. దీనికి పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దీనిని తగ్గించడానికి, మళ్లీ జుట్టు పెరగడానికి కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు. కనీసం రెండు నెలల పాటు ఓపికగా ఈ రెమిడీలు ప్రయత్నిస్తే.. మీ సమస్య తగ్గిపోతుంది..
1. వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ రసం (Garlic & Onion Juice)
ఇది పేను కొరుకుడుకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన చిట్కా. వీటిలో ఉండే సల్ఫర్ రక్త ప్రసరణను పెంచి జుట్టు తిరిగి పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
ఎలా వాడాలి?: ఉల్లిపాయ లేదా వెల్లుల్లిని దంచి రసం తీయండి. జుట్టు రాలిన ప్యాచ్లపై ఈ రసాన్ని రాసి 30 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి. వారానికి రెండుసార్లు ఇలా చేయండి.
2. మెంతుల పేస్ట్ (Fenugreek Paste)
మెంతులలో ఉండే ప్రోటీన్లు , నికోటినిక్ యాసిడ్ జుట్టు కుదుళ్లను బలపరుస్తాయి.
ఎలా వాడాలి?: మెంతులను రాత్రంతా నానబెట్టి, ఉదయాన్నే పేస్ట్లా చేసి ప్యాచ్లపై రాసి 40 నిమిషాల తర్వాత స్నానం చేయండి.
3. కలబంద (Aloe Vera Gel)
కలబందలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది తలలో దెబ్బతిన్న కణాలను బాగు చేస్తుంది.
ఎలా వాడాలి?: తాజా కలబంద గుజ్జును తీసుకుని జుట్టు రాలిన చోట మసాజ్ చేయండి. ఇది చర్మాన్ని చల్లబరిచి జుట్టు మొలవడానికి సహకరిస్తుంది.
4. కొబ్బరి నూనె , కరివేపాకు
కొబ్బరి నూనెలో కరివేపాకు వేసి బాగా మరిగించి, ఆ నూనెను నిరంతరం ప్యాచ్లపై రాస్తూ ఉంటే జుట్టు రాలడం తగ్గి కొత్త జుట్టు వస్తుంది.
ముఖ్యమైన వైద్య సూచనలు:
పేను కొరుకుడు అనేది ఒక్కోసారి పెద్ద సమస్య కావచ్చు. పైన చెప్పిన చిట్కాలతో పాటు ఇవి కూడా గమనించండి:
స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి: ఒత్తిడి వల్ల ఈ సమస్య పెరుగుతుంది. యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.
వైద్యుడిని సంప్రదించండి: ఒకవేళ ప్యాచ్లు వేగంగా పెరుగుతుంటే, చర్మ నిపుణుడిని (Dermatologist) కలవండి. వారు 'మినోక్సిడిల్' (Minoxidil) లేదా స్టిరాయిడ్ ఇంజెక్షన్లు/క్రీముల ద్వారా దీనిని త్వరగా తగ్గిస్తారు.