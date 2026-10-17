Soya: సోయా బీన్స్ Vs సోయా చంక్స్.. రెండింటికీ తేడా ఏంటి? ఏది మంచిది?
Soya: వెజిటేరియన్స్ కి ఉన్న ప్రోటీన్ సోర్స్ లలో సోయా కూడా ఒకటి. మరి, సోయా ఎలా తీసుకుంటే మంచిది? సోయా బీన్స్ లేదా సోయా చంక్స్.. రెండింటిలో దేనిలో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది?
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నాన్ వెజ్ ప్రియులకు ప్రోటీన్ సోర్స్ అంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కానీ, వెజిటేరియన్స్ కి పనీర్ తప్ప మరేదీ ఉండదు అని అనుకుంటారు. కానీ, పనీర్ కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ సోయాలో ఉంటుంది. అయితే.. సోయాని ఎలా తీసుకోవాలి అనే విషయంలోనే చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సోయా బీన్స్ తినాలా? లేక సోయా చంక్స్ తినాలా? ఏది ఎక్కువ ఆరోగ్యకరం..? దేనిలో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది..?
సోయా వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:
తక్కువ కొవ్వు: సోయాలో సహజంగానే కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్: గుండె జబ్బులను నివారించడంలో, వృద్ధాప్య లక్షణాలను తగ్గించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
ఖనిజాల ఖజానా: కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం వంటి కీలక పోషకాలు ఇందులో లభిస్తాయి.
సంపూర్ణ ప్రొటీన్: తొమ్మిది రకాల అవసరమైన అమైనో ఆమ్లాలను కలిగి ఉండే అతికొద్ది శాకాహారాలలో సోయా ఒకటి.
సోయా గింజలు vs సోయా చంక్స్: దేనిలో ఎక్కువ ప్రొటీన్?
పలు పరిశోధనల్లో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 100 గ్రాముల సోయా గింజలలో 36 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉండగా, అదే 100 గ్రాముల సోయా చంక్స్లో ఏకంగా 52 గ్రాముల ప్రొటీన్ లభిస్తుంది.
సోయా చంక్స్లో ప్రొటీన్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది? సోయా గింజల్లో సహజంగానే కొంత కొవ్వు ఉంటుంది. సోయాబీన్ నూనెను తీసివేయగా మిగిలిన పిండితో సోయా చంక్స్ను తయారు చేస్తారు. అందుకే ఇవి దాదాపు కొవ్వు రహితంగా ఉండి, ప్రొటీన్ను అత్యధిక సాంద్రతలో కలిగి ఉంటాయి. అంటే సోయా చంక్స్ అనేవి నూనె తొలగించిన సోయా గింజలే.
సోయాను ప్రతిరోజూ తినవచ్చా?
సోయా మంచిదే అయినప్పటికీ, దీనిని మితంగా తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, దీని వెనక కూడా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి.. జన్యు మార్పిడి (GMO): దాదాపు 90 శాతానికి పైగా సోయా పంటలు జన్యుమార్పిడికి గురైనవే.
థైరాయిడ్ సమస్యలు: సోయా వినియోగం వల్ల థైరాయిడ్ హార్మోన్ (TSH) స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
హార్మోన్ల అసమతుల్యత: సోయాలో ఉండే ఫైటోఈస్ట్రోజెన్లు రుతుక్రమంపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
అధిక ప్రాసెసింగ్: ప్రాసెస్ చేసిన సోయా ఉత్పత్తులలో అనవసరమైన కేలరీలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
మొత్తంగా చూస్తే సోయా గింజలు, చంక్స్ రెండూ మంచివే అయినప్పటికీ, తక్కువ కొవ్వు శాతం కారణంగా సోయా చంక్స్లో ప్రొటీన్ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా సోయాను మితంగా, సరైన పద్ధతిలో తీసుకోవడమే ఆరోగ్యానికి మంచిది!