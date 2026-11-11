Face Mask: ఈ ఫేస్ ప్యాక్ తో చలికాలంలో చర్మం పొడిబారదు..మృదువుగా ఉంటుంది
Face Mask: చలికాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇక చర్మం పొడిబారడం మొదలవుతుంది. దీని కోసం ఎన్నో బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ వాడేస్తారు. సో డబ్బులు వృథా చేయకుండా ఈ వంటింటి చిట్కాలు ఫాలో అయిపోండి. చర్మం నాజుగ్గా తయారైపోతుంది.
ఫేస్ ప్యాక్ ల కోసం 5 రకాల పప్పులు
చలికాలం వచ్చిందంటే చర్మం పొడిబారడం, దురద, మంట వంటి సమస్యలు మొదలవుతాయి. వీటి కోసం ఖరీదైన లోషన్స్, క్రీమ్స్ కొనాల్సిన పని లేదు. మన వంటింట్లో నిత్యం కనిపించే 5 రకాల పప్పులతో ప్యాక్లు తయారుచేసుకోవచ్చు. మరి అవేంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
పెసరపప్పు
పెసరపప్పు కేవలం వంటలకే కాదు...చర్మ సౌందర్యం కోసం కూడా ఉపయోగించేవారు. పెసరపప్పును మెత్తగా పొడిచేసి కొద్దిగా నీరు కలిపి పేస్ట్లా తయారుచేసుకోవచ్చు. ఈ మిశ్రమాన్ని అప్పుడప్పుడు ఫేస్ ప్యాక్లా ఉపయోగిస్తారు. పెసరపప్పు పొడి మెత్తగా ఉండటం వల్ల పేస్ట్ తయారు చేసుకోవడం ఈజీ. అయితే ముఖానికి అప్లై చేసినప్పుడు గట్టిగా రుద్దకూడదు. అలా చేస్తే చర్మంపై చికాకు కలగొచ్చు.
మినపప్పు
ఇడ్లీ, దోశల తయారీలో ఉపయోగించే మినపప్పును సౌందర్య చిట్కాల్లోనూ ఉపయోగిస్తారు. మినపప్పును కొద్దిసేపు నానబెట్టి మెత్తగా రుబ్బితే క్రీమ్లాంటి పేస్ట్ తయారవుతుంది. దీన్ని ఇంట్లో తయారుచేసుకునే ఉబ్టన్లో భాగంగా ఉపయోగించేవారు. చలికాలంలో చర్మం ఇప్పటికే పొడిబారే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మినపప్పు పేస్ట్ తయారుచేసేటప్పుడు ఎక్కువ పదార్థాలు కలపకుండా సింపుల్గా ఉంచుకోవడం మంచిది.
కందిపప్పు
కందిపప్పు కచ్చితంగా అందరి ఇళ్లల్లోనూ ఉంటుంది. దీన్ని ఫేస్ ప్యాక్లాగా కూడా వాడొచ్చు. కందిపప్పును మెత్తగా పొడిచేసి నీటితో కలిపి పేస్ట్లా తయారుచేసుకోవచ్చు. కొత్తగా ఫేస్ ప్యాక్లు ప్రయత్నించాలనుకునే ఇది బెస్ట్.
శెనగపప్పు
శెనగపిండితో ఫేస్ ప్యాక్లు తయారుచేసుకోవడం చాలామందికి తెలిసిన విషయమే. అదే విధంగా శెనగపప్పును కూడా మెత్తగా పొడిచేసి ఫేస్ ప్యాక్ల తయారీలో ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది పొడి ఎంత మెత్తగా ఉందనేదే.
శెనగపప్పును ముతకగా పొడిచేస్తే దాని గరుకైన రేణువులు చర్మంపై రాపిడికి కారణమవుతాయి. అందుకే దీన్ని స్క్రబ్లా ఉపయోగించకూడదు. మెత్తగా తయారుచేసిన మిశ్రమాన్ని ఫేస్ ప్యాక్లా ఉపయోగించి, కొద్దిసేపటి తర్వాత నీటితో కడిగేయాలి. ముఖం కడిగిన తర్వాత చర్మం పొడిబారకుండా మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలి.
మసూర్ పప్పు
ఎర్ర కందిపప్పును కూడా ఉబ్టన్ తయారీలో ఉపయోగించేవారు. ఈ పప్పును మెత్తగా పొడిచేసుకోవచ్చు లేదా నానబెట్టి పేస్ట్లా తయారుచేసుకోవచ్చు. ఫేస్ ప్యాక్ తయారుచేసుకునేందుకు ఇది బెస్ట్. అయితే మసూర్ పప్పు పొడి గరుకుగా ఉంటే ముఖంపై రుద్దినప్పుడు చర్మానికి హాని కలగవచ్చు. ముఖ్యంగా చలికాలంలో చర్మం పొడిగా, సున్నితంగా మారుతుంది కాబట్టి మరింత జాగ్రత్త అవసరం.
చలికాలంలో చర్మానికి అసలైన సంరక్షణ ఏది?
ఇంట్లో తయారుచేసుకునే ఫేస్ ప్యాక్లు మంచిదే. కానీ ఇవి పూర్తిస్థాయి స్కిన్ కేర్ రొటీన్కు ప్రత్యామ్నాయం కావు. చలికాలంలో చర్మ సంరక్షణకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. చర్మాన్ని పొడిబార్చని మైల్డ్ క్లెన్సర్లను ఉపయోగించాలి. ముఖం కడిగిన వెంటనే మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలి. సాధారణ లోషన్ల కంటే చిక్కటి క్రీములు, ఆయింట్మెంట్లు ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. అలాగే వేడినీటితో ఎక్కువసేపు స్నానం చేయకుండా చూసుకోవాలి.