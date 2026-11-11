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Garlic: కుండీలో ఈజీగా వెల్లుల్లి పెంచేయచ్చు.. ఇదొక్కటి చేస్తే చాలు

gardening Nov 11 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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మంచి వెల్లుల్లి ఎంచుకోవాలి..

వెల్లుల్లి ఇంట్లో పెంచడానికి దాని విత్తనాల కోసం పెద్ద పరిమాణంలో మంచి క్వాలిటీ ఉన్న వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఎంచుకోవాలి. వీటి నుంచి మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి. 

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నీరు బయటకు పోయేలా

గ్రో బ్యాగ్ లేదా కుండీలో నాటేటప్పుడు అదనపు నీరు బయటకు పోయేలా తగినన్ని రంధ్రాలు ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోండి.

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మట్టి మిశ్రమం

మట్టి, కోకో పిట్, ఎండిన ఆవు పేడ లేదా కంపోస్ట్‌ను సమాన పరిమాణంలో కలిపి ఉపయోగించండి.

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నాటే విధానం

రెబ్బల మొనదేలిన భాగాన్ని పైకి, వేరు వచ్చే చదునైన భాగాన్ని కిందికి పెట్టి నాటండి. రెబ్బలను 1-2 అంగుళాల లోతులో, 4-5 అంగుళాల దూరంలో నాటాలి.

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ఎండ తగిలేలా

రోజుకు కనీసం 5 నుండి 6 గంటల పాటు మంచి ఎండ తగిలే చోట గ్రో బ్యాగ్‌ను ఉంచండి.

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తేమ శాతం

మట్టిలో తేమ ఉండేలా చూసుకోండి. అయితే, నీరు నిలిచిపోయి దుంపలు కుళ్ళిపోకుండా జాగ్రత్తపడండి.

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సేంద్రియ ఎరువులు

మొక్కలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి పల్లీల చెక్క పులియబెట్టిన నీరు లేదా పేడ నీరు పోయండి.

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నాణ్యత పెంపు

కోతకు రెండు వారాల ముందు నీరు పోయడం పూర్తిగా తగ్గించండి. ఇది వెల్లుల్లి నాణ్యతను పెంచుతుంది.

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కోత సమయం

4-5 నెలల్లో కింది ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి ఎండిపోవడం ప్రారంభించినప్పుడు, వాటిని జాగ్రత్తగా లాగాలి.

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