Garlic: కుండీలో ఈజీగా వెల్లుల్లి పెంచేయచ్చు.. ఇదొక్కటి చేస్తే చాలు

వెల్లుల్లి ఇంట్లో పెంచడానికి దాని విత్తనాల కోసం పెద్ద పరిమాణంలో మంచి క్వాలిటీ ఉన్న వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఎంచుకోవాలి. వీటి నుంచి మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి.
గ్రో బ్యాగ్ లేదా కుండీలో నాటేటప్పుడు అదనపు నీరు బయటకు పోయేలా తగినన్ని రంధ్రాలు ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోండి.
మట్టి, కోకో పిట్, ఎండిన ఆవు పేడ లేదా కంపోస్ట్ను సమాన పరిమాణంలో కలిపి ఉపయోగించండి.
రెబ్బల మొనదేలిన భాగాన్ని పైకి, వేరు వచ్చే చదునైన భాగాన్ని కిందికి పెట్టి నాటండి. రెబ్బలను 1-2 అంగుళాల లోతులో, 4-5 అంగుళాల దూరంలో నాటాలి.
రోజుకు కనీసం 5 నుండి 6 గంటల పాటు మంచి ఎండ తగిలే చోట గ్రో బ్యాగ్ను ఉంచండి.
మట్టిలో తేమ ఉండేలా చూసుకోండి. అయితే, నీరు నిలిచిపోయి దుంపలు కుళ్ళిపోకుండా జాగ్రత్తపడండి.
మొక్కలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి పల్లీల చెక్క పులియబెట్టిన నీరు లేదా పేడ నీరు పోయండి.
కోతకు రెండు వారాల ముందు నీరు పోయడం పూర్తిగా తగ్గించండి. ఇది వెల్లుల్లి నాణ్యతను పెంచుతుంది.
4-5 నెలల్లో కింది ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి ఎండిపోవడం ప్రారంభించినప్పుడు, వాటిని జాగ్రత్తగా లాగాలి.
Jasmine: ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా ఇంట్లో కుండీల్లో ఈజీగా పెంచే మల్లె రకాలు
Rice Water: బియ్యం నీళ్లు పోస్తే... ఈ మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి...
Ginger : ఇంట్లో కుండీలోనే అల్లం పెంచేయండి ఇలా, సింపుల్ చిట్కాలు
Rainy Season Plants : వర్షాకాలంలో వేగంగా పెరిగే మొక్కలు ఇవే!