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జీడిపప్పు తింటే శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోతుందా?

life Nov 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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జీడిపప్పు

జీడిపప్పులో అత్యధిక పోషకాలు ఉంటాయి.  గుండె ఆరోగ్యానికి అవసరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి.

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చెడు కొలెస్ట్రాల్

జీడిపప్పు తినడం వల్ల ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్‌లో ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం చెబుతోంది.

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బరువు తగ్గుతారు

జీడిపప్పులో క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, బరువును నియంత్రించే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. 

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మంచి నిద్ర కోసం

జీడిపప్పు ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో ఆమ్లానికి మంచి మూలం. నిద్ర, మానసిక స్థితిని నియంత్రించే న్యూరోట్రాన్స్‌మిటర్లు ఇందులో ఉంటాయి.

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గుండె జబ్బుల ముప్పును తగ్గిస్తుంది

జీడిపప్పులో మోనోశాచురేటెడ్, పాలీ అన్ శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి గుండె జబ్బుల ముప్పును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

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జుట్టు, చర్మానికి నిగారింపు ఇస్తుంది

జీడిపప్పులోని కాపర్, జింక్ మెలనిన్ (జుట్టు, చర్మానికి రంగునిచ్చేది) ఉత్పత్తిని, కొల్లాజెన్ (యవ్వనంగా, దృఢంగా ఉండే చర్మానికి) ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

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కళ్లను రక్షిస్తుంది

జీడిపప్పులో లుటీన్, జియాక్సంతిన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి. ఇవి కళ్లను రక్షించడంలో, రెటీనా ఆరోగ్యంగా ఉండటంలో సహాయపడతాయి.

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ఎముకలను రక్షిస్తుంది

మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, కాపర్ ఎముకల సాంద్రతను కాపాడటానికి, బోలు ఎముకల వ్యాధి ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.

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