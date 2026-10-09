Family Travel: జస్ట్ రూ.500తో ఫ్యామిలీ ట్రిప్..ఎలా ప్లాన్ చేయాలంటే..?
Family Travel: ఫ్యామిలీతో కలిసి సరదాగా టూర్ వెళ్లాలని ఉందా? కానీ బడ్జెట్ సరిపోవడం లేదని చింతిస్తున్నారా? అయితే నెల నెలా ఇలా చేస్తే హ్యాపీగా టూర్ వెళ్లొచ్చు. మీ ఆదాయానికి తగ్గట్లు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో కొన్ని టిప్స్ చూద్దాం.
ఫ్యామిలీతో టూర్ వెళ్లాలని ఉందా
ఫ్యామిలీతో కలిసి సరదాగా టూర్ వెళ్లాలని ఉందా? కానీ బడ్జెట్ సరిపోవడం లేదని చింతిస్తున్నారా? అయితే నెల నెలా ఇలా చేస్తే హ్యాపీగా టూర్ వెళ్లొచ్చు. మీ ఆదాయానికి తగ్గట్లు ప్లాన్ చేసుకుంటే…అన్నీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
ప్రతి నెలా కొద్దికొద్దిగా డబ్బు దాచుకుంటే, టూర్ ఫండ్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం లక్షలే ఉండాల్సిన పని లేదు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటే, అప్పు చేయకుండానే ట్రిప్ వెళ్లొచ్చు. చాలామంది మిడిల్ క్లాస్, పేద కుటుంబాల్లో టూర్ వెళ్లడం అనేది తీరని కోరిక. ఇంటి అద్దె, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, కిరాణా ఖర్చులు, మెడికల్ బిల్లులకే జేబు ఖాళీ అయిపోతుంది. దీనివల్ల టూర్ కోసం విడిగా డబ్బులు తీయడం కష్టం. కానీ టూర్ వెళ్లడం కోసం అప్పటికప్పుడు వచ్చే ఖర్చులా కాకుండా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ లా దాచుకుంటే మీరు మీ జీవితాన్ని ఆనందంగా గడపొచ్చు.
నెలకు రూ.500 దాచుకుంటే ఎంత వస్తుంది?
నెలకు రూ.500 దాచుకుంటే ఎంత వస్తుందనే డౌట్ చాలామందికి ఉంటుంది. ఒకేసారి పెద్ద మొత్తం తీయలేని వాళ్లు, నెలకు రూ.500తో సేవింగ్స్ మొదలుపెట్టొచ్చు. జీతం పెరిగే కొద్దీ ఈ అమౌంట్ను కూడా పెంచుకుంటూ పోవచ్చు.
వడ్డీ లేకుండా చూసుకుంటే, నెలకు రూ.500 దాచుకుంటే ఏడాదికి రూ.6,000, ఐదేళ్లలో రూ.30,000 అవుతుంది. అదే నెలకు రూ.1,000 దాచుకుంటే ఐదేళ్లలో రూ.60,000, రూ.2,000 దాచుకుంటే రూ.1,20,000, రూ.3,000 దాచుకుంటే రూ.1,80,000, రూ.5,000 దాచుకుంటే రూ.3,00,000 అవుతుంది. ఇవి కేవలం మనం దాచుకున్న డబ్బులు మాత్రమే. బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD)లో 6.5% నుంచి 6.7% వడ్డీ వస్తే ఐదేళ్లలో సుమారు రూ.35,000 నుంచి రూ.35,500 వరకు అవుతుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ SIPలో సగటున 12% రిటర్న్స్ వస్తే అదే సమయానికి రూ.40,500 నుంచి రూ.42,000 వరకు పెరగొచ్చు.
ఈ డబ్బుతో మీ ఫ్యామిలీ సైజ్, దూరం, బస చేసే విధానాన్ని బట్టి దగ్గర్లోని టూరిస్ట్ ప్లేస్లకు వన్ లేదా టూ డేస్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా, నెలకు రూ.500 దాచుకోవడానికి ఇంటి అవసరాలను తగ్గించుకోవాల్సిన పనేమీ లేదు. ముందుగా మీ ఆదాయం, ఫుడ్, రెంట్, ఎడ్యుకేషన్, మెడికల్ ఖర్చులను లెక్కేసుకుని, మిగిలిన డబ్బులోంచి సేవింగ్స్ స్టార్ట్ చేయడం మంచిది.
పోస్టాఫీసులో ఎలాంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి?
టూర్ కోసం డబ్బులు దాచుకోవాలనుకునే వాళ్లు బ్యాంకులనే కాకుండా, పోస్టాఫీసు స్మాల్ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్ను కూడా వాడుకోవచ్చు. 2026 అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ త్రైమాసికానికి కూడా ముఖ్యమైన స్మాల్ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్ వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.
టూర్ కోసం సేవింగ్స్ చేయాలనుకునే వాళ్లు పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD)లో ఐదేళ్లకు గాను ఏడాదికి 6.7% వడ్డీ, సేవింగ్స్ అకౌంట్పై 4% వడ్డీ, ఏడాది టైమ్ డిపాజిట్పై 6.9% వడ్డీ, ఐదేళ్ల టైమ్ డిపాజిట్పై 7.5% వడ్డీ, మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ (MIS)లో 7.4% వడ్డీ పొందొచ్చు. కొన్ని స్కీమ్స్లో నెలానెలా డబ్బులు కట్టొచ్చు, మరికొన్నింటిలో ఒకేసారి కట్టాల్సి ఉంటుంది. పెట్టుబడి సమయం, మధ్యలో డబ్బులు తీసుకునే రూల్స్, ట్యాక్స్ లాంటివి చూసుకున్నాకే స్కీమ్ ఎంచుకోవాలి. పూర్తి వివరాల కోసం ఇండియా పోస్ట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ చూడొచ్చు.
రూ.5 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏడాదికి రూ.40,000 వస్తుందా?
ట్రావెల్ ఫండ్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు, రూ.5 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏడాదికి రూ.40,000 వస్తుందా అని చాలామంది అడుగుతుంటారు. లెక్కల ప్రకారం చూస్తే, రూ.5 లక్షలపై ఏడాదికి 8% రిటర్న్స్ వస్తే రూ.40,000 వస్తుంది. అంటే నెలకు సగటున రూ.3,333 ఆదాయం వస్తుందన్నమాట.
కానీ, ఈ లెక్క కేవలం ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. ప్రతి ఏడాదీ 8% రిటర్న్స్ వస్తుందని అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్లలో గ్యారెంటీ ఉండదు. బ్యాంక్ డిపాజిట్లు, ప్రభుత్వ స్మాల్ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్, డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, స్టాక్ మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడులు.. ఇలా దేనికదే వేర్వేరు రూల్స్, రిస్క్లతో ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో వచ్చే రిటర్న్స్ మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మనం పెట్టిన అసలు డబ్బు కూడా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి టూర్ కోసం తక్కువ టైమ్లో కావాల్సిన డబ్బును ఎక్కువ రిస్క్ ఉండే స్కీమ్స్లో పెట్టడం అంత కరెక్ట్ కాదు.
SIPలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా?
ప్రతి నెలా కొంత అమౌంట్ దాచుకోవాలనుకునే వాళ్లు SIP పద్ధతి గురించి తెలుసుకోవచ్చు. SIP అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఒక క్రమపద్ధతిలో, సాధారణంగా నెలానెలా ఇన్వెస్ట్ చేసే విధానం. అయితే, SIP అనేది విడిగా ఒక స్కీమ్ కాదు. మీరు ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారనే దాన్ని బట్టే రిస్క్, రిటర్న్స్ ఉంటాయి.
ఉదాహరణకు, ఐదేళ్ల తర్వాత టూర్ వెళ్లడానికి రూ.1 లక్ష కావాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారనుకుందాం. నెలకు రూ.1,500 నుంచి రూ.1,700 వరకు దాచుకునేలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ, ఐదేళ్లలో ఎంత డబ్బు వస్తుందనేది మీరు ఎంచుకున్న స్కీమ్, దానికి వచ్చే రిటర్న్స్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడుల్లో మనం అనుకున్న టార్గెట్ అమౌంట్ పక్కాగా వస్తుందని చెప్పలేం. టూర్ కోసం డబ్బులు ఒక నిర్దిష్ట తేదీకి కచ్చితంగా కావాలంటే, తక్కువ రిస్క్ ఉండే సేవింగ్స్ పద్ధతులను ఎంచుకోవడమే బెటర్.
రోజువారీ కూలీలు, తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవాళ్లు ఏం చేయాలి?
రోజువారీ కూలీకి వెళ్లేవాళ్లు లేదా నెలవారీ ఆదాయం ఒకేలా లేనివాళ్లు, ప్రతి నెలా కచ్చితంగా పెద్ద అమౌంట్ దాచుకోవాలని టెన్షన్ పడొద్దు.
పని దొరికిన రోజుల్లో వచ్చే ఆదాయం నుంచి చిన్న అమౌంట్ను పక్కన పెట్టొచ్చు. ఉదాహరణకు, రోజుకు రూ.20 దాచుకుంటే, 25 రోజుల్లో రూ.500 అవుతుంది. ఇలా కంటిన్యూ చేస్తే, ఏడాదిలో రూ.6,000 దాచుకోవచ్చు.
అలాగే, పండుగ సీజన్లలో వచ్చే అదనపు ఆదాయం, బోనస్ లేదా అనుకోకుండా వచ్చే డబ్బుల్లో కొంత భాగాన్ని ట్రావెల్ ఫండ్లో వేయొచ్చు. కానీ అప్పులు చేసి లేదా ఇంటి అవసరాలను తగ్గించుకుని మరీ సేవింగ్స్ చేయొద్దు.
దాచుకున్న డబ్బు తక్కువగా ఉందని ట్రిప్ ఎంజాయ్మెంట్ ఏమీ తగ్గిపోదు. దగ్గర్లోని గుళ్లు, ప్రకృతి అందాలు ఉండే ప్రదేశాలు, బీచ్లు, పార్కులు, మ్యూజియంల లాంటి చోట్లకు మీ బడ్జెట్కు తగ్గట్టుగా వెళ్లిరావచ్చు.
టూర్ ఖర్చులను ఎలా తగ్గించుకోవాలి?
టూర్ కోసం ఫండ్ రెడీ చేసుకోవడంతో పాటు, ప్రయాణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం.
రైలు లేదా ఆర్టీసీ బస్సుల లాంటి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడటానికి ట్రై చేయండి.
సెలవు రోజుల్లోనే వెళ్లాలనే రూల్ లేకపోతే, ఖర్చు తక్కువగా ఉండే రోజులను ఎంచుకోండి.
టికెట్లు, రూమ్స్, ఫుడ్, లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం ముందుగానే బడ్జెట్ వేసుకోండి.
పిల్లలు, పెద్దవాళ్లు తోడుగా వస్తున్నప్పుడు వాళ్ల ఫుడ్, మెడిసిన్స్ లాంటి అవసరాలను కూడా లెక్కలోకి తీసుకోండి.
క్రెడిట్ కార్డులు లేదా పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకుని టూర్ ఖర్చులను కవర్ చేయడం మానుకోండి.
ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే, తక్కువ ఖర్చుతోనే ఫ్యామిలీతో మంచి టైమ్ స్పెండ్ చేయొచ్చు.
ట్రావెల్ ఫండ్ కంటే ముందు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ముఖ్యం!
ఫ్యామిలీ టూర్ కోసం ఫండ్ రెడీ చేసుకోవడం మంచి విషయమే. కానీ, సడెన్గా వచ్చే మెడికల్ ఖర్చులు, ఉద్యోగం పోవడం లేదా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే వాడుకోవడానికి ముందుగా కొంత డబ్బును పక్కన పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
ఆ తర్వాతే టూర్ కోసం విడిగా సేవింగ్స్ మొదలుపెట్టాలి. బ్యాంకులో దాచుకునే డబ్బుకు రూల్స్ ప్రకారం DICGC ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటుంది. ఒకే బ్యాంకులో ఒకే పేరు మీద ఉన్న సేవింగ్స్ అకౌంట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, రికరింగ్ డిపాజిట్ లాంటి వాటికి అసలు, వడ్డీ కలిపి గరిష్ఠంగా రూ.5 లక్షల వరకు ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్స్కు వర్తించదు.
అందుకే, సేవింగ్స్ స్కీమ్ను ఎంచుకునేటప్పుడు భద్రత, డబ్బులు తీసుకునే వీలు, పెట్టుబడి సమయం లాంటివి పోల్చి చూసుకోవడం చాలా అవసరం.
కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తే టూర్కు వెళ్లొచ్చు
ఫ్యామిలీతో కలిసి టూర్ వెళ్లాలనే కోరిక తీర్చుకోవడానికి లక్షలు సంపాదించాల్సిన పనేమీ లేదు. మన స్థోమతకు తగ్గట్టుగా క్రమం తప్పకుండా డబ్బు దాచుకోవడమే తొలి మెట్టు. నెలకు రూ.500 అనే చిన్న అమౌంట్తో మొదలుపెట్టి, ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ దాన్ని పెంచుకోవచ్చు.
ముఖ్యంగా, టూర్ కోసం అప్పులు చేయకుండా, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ను వాడకుండా, ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని సేవింగ్స్ చేయడమే తెలివైన పని. ఈరోజు మీరు పక్కనపెట్టే చిన్న అమౌంట్, ఫ్యూచర్లో మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి హ్యాపీగా ట్రిప్ వెళ్లే ఛాన్స్ను ఇస్తుంది.
చేతిలో బోలెడు డబ్బులు ఉన్నప్పుడే టూర్ వెళ్లాలని రూల్ ఏమీ లేదు; ఉన్న డబ్బును కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే టూర్కు ఈజీగా వెళ్లొచ్చు!