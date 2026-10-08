Online Shopping Tricks: నెలకు రూ.5,000 వరకూ ఆదా చేసే సూపర్ ఫార్ములా..
Online Shopping Tricks: ఆన్ లైన్ లో షాపింగ్ చేస్తూ తెలియకుండానే డబ్బు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారా? చిన్న జాగ్రత్తలతోనే నెల ఖర్చులను తగ్గించుకోవచ్చు. ఆఫర్లు, ధరల నుంచి క్యాష్ బ్యాక్, డెలివరీ ఛార్జీల వరకు ఈ 15 ట్రిక్స్ పాటిస్తే ఏటా మనీ సేవ్ చేయొచ్చు.
మనీ సేవ్ చేసే ట్రిక్స్
ఆన్ లైన్ లో షాపింగ్ చేస్తూ తెలియకుండానే డబ్బు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారా? చిన్న జాగ్రత్తలతోనే నెల ఖర్చులను తగ్గించుకోవచ్చు. ఆఫర్లు, ధరల నుంచి క్యాష్ బ్యాక్, డెలివరీ ఛార్జీల వరకు ఈ 15 ట్రిక్స్ పాటిస్తే ఏటా మనీ సేవ్ చేయొచ్చు.
మిడిల్ క్లాస్, సామాన్య కుటుంబాలకు ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఇప్పుడు రోజువారీ జీవితంలో భాగమైపోయింది. కానీ సరైన పద్ధతిలో కొనకపోతే డబ్బులు వృథా అవుతాయి. 2026లో అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ అక్టోబర్ 8న మొదలవుతుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ అక్టోబర్ 9 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీషో లాంటి బడ్జెట్ సైట్లు, యూపీఐ క్యాష్బ్యాక్ యాప్స్, బ్యాంక్ ఆఫర్లు ఇలా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ 15 టిప్స్ పాటిస్తే ఏటా వేల రూపాయలు ఈజీగా ఆదా చేయొచ్చు. ప్రతి కుటుంబం ఈ ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే బడ్జెట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.
ధరల్ని పోల్చండి
ఒకే వస్తువును అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మీషో, స్నాప్డీల్ లాంటి సైట్లలో పోల్చి చూడండి. బైహట్కే (BuyHatke) యాప్ లేదా గూగుల్ షాపింగ్ వాడితే అసలైన తక్కువ ధర ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. చాలామంది మొదటి డిస్కౌంట్ చూడగానే కొనేస్తుంటారు. కానీ వేరే సైట్లో అదే వస్తువు ఇంకా తక్కువకు దొరకొచ్చు. ధరల హిస్టరీని కూడా చెక్ చేసి కొనండి. ఈ ఒక్క అలవాటుతో నెలకు వందల రూపాయలు మిగులుతాయి. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, బట్టల విషయంలో ఈ తేడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
పెద్ద సేల్స్ టైమ్లోనే కొనండి
ఏడాదికి నాలుగైదు సార్లు వచ్చే పెద్ద సేల్స్లోనే ఖరీదైన వస్తువులు కొనండి. 2026 అక్టోబర్ సేల్లో SBI, Axis, ICICI కార్డులపై 10 శాతం అదనపు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. మామూలు రోజుల్లో కంటే సేల్స్ వరకు ఆగడం మంచిది. ఫ్లాష్ డీల్స్, మిడ్నైట్ ఆఫర్లను గమనిస్తూ కొంటే ఇంకా ఎక్కువ ఆదా అవుతుంది. కుటుంబానికి అవసరమైన వస్తువులను సేల్ టైమ్లో ప్లాన్ చేసుకుని కొనండి. దీనివల్ల ఏటా మీ ఖర్చు భారీగా తగ్గుతుంది.
క్యాష్బ్యాక్ యాప్స్ వాడండి
క్యాష్కరో (CashKaro) లేదా జోకెరా (Zokera) లాంటి యాప్స్ ద్వారా కొంటే డిస్కౌంట్తో పాటు అదనపు క్యాష్బ్యాక్ వస్తుంది. డిస్కౌంట్, క్యాష్బ్యాక్ రెండూ కలిపితే 10 నుంచి 20 శాతం వరకు డబ్బులు మిగులుతాయి. ఈ యాప్స్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మంత్రా లాంటి చాలా సైట్లలో పనిచేస్తాయి. మీరు కొన్న తర్వాత క్యాష్బ్యాక్ అమౌంట్ మీ అకౌంట్కు వస్తుంది. దీన్ని రెగ్యులర్గా వాడితే నెలాఖరుకు మంచి మొత్తమే జమ అవుతుంది. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్లకు ఇది భలే ఉపయోగపడుతుంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్లను కలిపి వాడండి
సేల్ డిస్కౌంట్, కూపన్, బ్యాంక్ ఆఫర్.. ఈ మూడింటినీ కలిపి వాడండి. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ కార్డ్ లేదా అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ కార్డుతో 5 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ వస్తుంది. చాలా బ్యాంకులు సేల్ టైమ్లో 10 శాతం ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాయి. కార్డు లేనివాళ్లు యూపీఐ (UPI) ఆఫర్లను వాడుకోవచ్చు. ఈ ట్రిక్ ఫాలో అయితే ఒకే కొనుగోలుపై రకరకాల డిస్కౌంట్లు పొందొచ్చు. కాస్త తెలివిగా ప్లాన్ చేస్తే పెద్ద మొత్తమే మిగులుతుంది.
యూపీఐ క్యాష్బ్యాక్ వాడండి
ఫోన్పే, గూగుల్ పే, సూపర్.మనీ (super.money) లాంటి యాప్స్లో స్క్రాచ్ కార్డులు, 1 నుంచి 5 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ వస్తుంది. డబ్బులు కట్టేముందు యాప్లో ఏమైనా ఆఫర్లు ఉన్నాయేమో చెక్ చేయండి. చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ అయినా సరే లాంగ్ రన్లో పెద్ద మొత్తమే ఆదా అవుతుంది. రూపే క్రెడిట్ కార్డును యూపీఐకి లింక్ చేసి వాడితే ఇంకా ఎక్కువ రివార్డ్స్ వస్తాయి. రోజువారీ పేమెంట్స్లో కూడా ఈ ట్రిక్ ఫాలో అవ్వండి. ఇది అందరికీ సెట్ అయ్యే సింపుల్ ట్రిక్.
మీషో, షాప్సీలలో చిన్న వస్తువులు కొనండి
ఐదొందల లోపు బట్టలు, ఇంటి వస్తువులు, డెకరేషన్ ఐటెమ్స్ కొనడానికి మీషో (Meesho) బెస్ట్ ఆప్షన్. జీరో కమిషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ధరలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. చాలామంది సెల్లర్లను పోల్చి చూసి తక్కువ ధరకు కొనండి. డెలివరీ ఛార్జీలను కూడా కలుపుకుని ఫైనల్ రేటు ఎంతో లెక్కేసుకోండి. టైర్ 2, టైర్ 3 సిటీల వాళ్లకు మీషో భలే ఉపయోగపడుతుంది. క్వాలిటీ రివ్యూలు చూసి కొంటే మోసపోకుండా ఉండొచ్చు.
కూపన్ల కోసం వెతకండి
చెక్అవుట్ చేసేముందు "అప్లై కూపన్" ఆప్షన్ కచ్చితంగా చూడండి. కూపన్దునియా (CouponDunia) లాంటి సైట్లలో లేదా యాప్ కూపన్ పేజీలో కొత్త కోడ్స్ దొరుకుతాయి. కొన్ని కూపన్లు నిర్దిష్ట మొత్తం దాటితేనే పనిచేస్తాయి. వాటిని కరెక్ట్గా వాడితే అదనపు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. యాప్స్లో ఆటోమేటిక్గా వచ్చే కూపన్లను అస్సలు వదులుకోవద్దు. ఈ చిన్న అలవాటు ప్రతి కొనుగోలులోనూ మీ డబ్బును ఆదా చేస్తుంది.
48 గంటలు వెయిట్ చేయండి
నచ్చిన వస్తువును విష్లిస్ట్లో వేసి కనీసం రెండు రోజులు ఆగండి. నిజంగా అవసరం అనుకుంటేనే కొనండి. ఇలా ఆలోచించకుండా కొనేయడం వల్లే ఏటా వేల రూపాయలు వృథా అవుతున్నాయి. చాలామంది యాడ్స్ చూడగానే టెంప్ట్ అయిపోయి కొనేసి ఆ తర్వాత బాధపడతారు. కాస్త ఆగడం వల్ల అది నిజంగా అవసరమా కాదా అన్న క్లారిటీ వస్తుంది. ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ను కాపాడుకోవడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైన అలవాటు.
ధరల హిస్టరీని చెక్ చేయండి
కీపా (Keepa) లేదా ప్రైస్హిస్టరీ (PriceHistory) యాప్ ద్వారా గత 30 రోజుల ధరను చెక్ చేయండి. "భారీ డిస్కౌంట్" అనిపించినా నిజానికి అంత తగ్గింపు ఉండకపోవచ్చు. 2027 జనవరి నుంచి షాపింగ్ సైట్లు గత 30 రోజుల కనిష్ట ధరను కచ్చితంగా చూపించాలనే రూల్ వస్తోంది. అప్పటివరకు మీరే స్వయంగా చెక్ చేసుకుని కొనండి. ఫేక్ డిస్కౌంట్ల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి ఈ ట్రిక్ బాగా పనిచేస్తుంది. ధరల హిస్టరీ చూసి కొనడం చాలా తెలివైన పని.
డెలివరీ ఛార్జీలను తప్పించుకోండి
ఒకే ఆర్డర్లో చాలా వస్తువులు కలిపి కొంటే ఫ్రీ డెలివరీ వస్తుంది. చిన్న చిన్న ఆర్డర్లు పదే పదే చేయకండి. ప్రతి చిన్న ఆర్డర్కు డెలివరీ ఛార్జీ పడితే మొత్తం ఖర్చు పెరిగిపోతుంది. నెలకు సరిపడా వస్తువులను ఒకేసారి కొంటే మంచి డబ్బులు మిగులుతాయి. ఫ్రీ డెలివరీ ఆఫర్లను గమనిస్తూ వాడుకోండి. ఈ సింపుల్ ట్రిక్ చాలా కుటుంబాలకు ఉపయోగపడుతుంది.
పాత వస్తువులను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయండి
మొబైల్, టీవీ, ఫ్రిజ్ లాంటివి కొనేటప్పుడు పాతవి ఇచ్చేసి ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందండి. చాలా సైట్లు ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా అదనపు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాయి. పాత వస్తువు కండిషన్ను కరెక్ట్గా అంచనా వేసి మంచి రేటు తెచ్చుకోండి. దీనివల్ల కొత్త వస్తువు ధర భారీగా తగ్గుతుంది. సేల్ టైమ్లో ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు వాడితే ఇంకా ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది. ఇది పర్యావరణానికి కూడా మంచిది.
సూపర్కాయిన్స్, రివార్డ్స్ వాడండి
ఫ్లిప్కార్ట్ సూపర్కాయిన్స్, అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్, న్యూకాయిన్స్ (NeuCoins) లాంటివి కలిపి పేమెంట్ చేయండి. చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ అయినా సరే పెద్ద సేవింగ్స్గా మారుతాయి. లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్స్లో చేరి రెగ్యులర్గా రివార్డ్స్ కలెక్ట్ చేయండి. ఈ కాయిన్స్ను డిస్కౌంట్ వోచర్లుగా మార్చుకుని వాడుకోవచ్చు. కంటిన్యూగా వాడితే ఏడాది చివరకు మంచి మొత్తమే మిగులుతుంది. ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా వచ్చే లాభం ఇది.
హిడెన్ ఛార్జీలను తప్పించుకోండి
ఇన్సూరెన్స్, ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ, ఫాస్ట్ డెలివరీ లాంటివి ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయితే వాటిని తీసేయండి. డార్క్ ప్యాటర్న్స్ (Dark patterns) వల్ల భారతీయులు ఏటా 25 వేల నుంచి 28 వేల కోట్ల రూపాయల వరకు నష్టపోతున్నారు. చెక్అవుట్ పేజీలో ప్రతి లైన్ను జాగ్రత్తగా చదవండి. అవసరం లేని సర్వీసులను తీసేస్తే చాలు వందల రూపాయలు మిగులుతాయి. ఈ విషయంలో అలెర్ట్గా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
నో కాస్ట్ ఈఎంఐని జాగ్రత్తగా వాడండి
పెద్ద వస్తువులకు నో కాస్ట్ ఈఎంఐ (No Cost EMI) పెట్టుకోండి. కానీ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, జీఎస్టీ ఎంత పడుతుందో చెక్ చేసుకోండి. కొన్నిసార్లు హిడెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం వల్ల మొత్తం రేటు పెరగొచ్చు. మీ నెలవారీ ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఈఎంఐ అమౌంట్ సెట్ చేసుకోండి. ఈఎంఐ తీసుకునే ముందు మొత్తం లెక్కను అర్థం చేసుకోండి. కరెక్ట్గా వాడితే బడ్జెట్ దెబ్బతినకుండా కావాల్సిన వస్తువును కొనుక్కోవచ్చు.
రివ్యూలు, సెల్లర్ రేటింగ్ చూడండి
లేటెస్ట్ కస్టమర్ ఫోటోలు, రేటింగ్ చూసి క్వాలిటీ ఉన్న వస్తువులనే కొనండి. క్వాలిటీ లేని వస్తువులు కొంటే రిటర్న్ చేయడానికి ఖర్చవుతుంది. ఫోర్ స్టార్స్ కంటే ఎక్కువ రేటింగ్ ఉన్న సెల్లర్లనే ఎంచుకోండి. నిజమైన యూజర్ల రివ్యూలు చదివి నిర్ణయం తీసుకోండి. దీనివల్ల మోసపోకుండా డబ్బు, సమయం ఆదా చేసుకోవచ్చు. క్వాలిటీ వస్తువు ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది కాబట్టి ఓవరాల్గా డబ్బులు మిగులుతాయి. ఈ 15 టిప్స్ను రోజువారీ అలవాటుగా మార్చుకుంటే ఆన్లైన్ షాపింగ్ మీ బడ్జెట్ను కాపాడుతుంది. చిన్న చిన్న సేవింగ్సే పెద్ద మార్పును తీసుకొస్తాయి. ఇప్పుడే మొదలుపెట్టి ఫ్యామిలీ ఖర్చులను తగ్గించుకోండి.