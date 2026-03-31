Gold Buying Tips: బంగారం కొంటున్నారా? బీ కేర్ ఫుల్.. ఇవి తెలియకపోతే నష్టమే!
బంగారం కొనడం అనేది చాలామంది జీవితంలో ఒక పెద్ద పెట్టుబడి. కానీ, సరైన అవగాహన లేకపోతే చిన్న తప్పుల వల్ల కూడా పెద్ద నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, బంగారం కొనేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, మోసపోయే అవకాశాల గురించి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం.
బంగారం కొనేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
బంగారం కొనేటప్పుడు మొదట BIS హాల్మార్క్ తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలి. దేశంలో బంగారం నాణ్యతను నిర్ధారించేది Bureau of Indian Standards (BIS). ఈ BIS హాల్మార్క్ లేకపోతే బంగారాన్ని కొనకూడదు. 22 క్యారెట్ అంటే 916 స్టాంప్ ఉండాలి. HUID నంబర్ కూడా ఉండాలి. ఇవి లేకపోతే, అది నకిలీ లేదా తక్కువ శుద్ధి బంగారం కావచ్చు.
బిల్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి
బంగారం కొనేటప్పుడు ఎప్పుడూ GST బిల్ తీసుకోవాలి. బిల్ లేకపోతే తర్వాత అమ్మేటప్పుడు సమస్యలు వస్తాయి. వారంటీ/ఎక్స్చేంజ్ కూడా కష్టమవుతుంది.
మేకింగ్ ఛార్జీలు చెక్ చేయడం
కొన్ని షాపులు 5% నుంచి 25% వరకు మేకింగ్ ఛార్జీలు వేస్తాయి. తక్కువ ధర చెప్పి ఎక్కువ మేకింగ్ ఛార్జీలు వేయడం కామన్ ట్రిక్. కాబట్టి కొనే ముందు మొత్తం ధర బ్రేకప్ అడగడం మంచిది.
22 క్యారెట్, 24 క్యారెట్ కి తేడా తెలుసుకోవడం
24 క్యారెట్ గోల్డ్ అంటే.. పెట్టుబడి కోసం వాడతారు. ఇది బిస్కెట్లు, కాయిన్స్ రూపంలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే 22 క్యారెట్ గోల్డ్ నగల తయారీలో వాడతారు. కొన్నిసార్లు నగలు కొంటే 24 క్యారెట్ పేరుతో 22 క్యారెట్ గోల్డ్ నే అమ్ముతారు. అంటే 22 క్యారెట్ బంగారానికి 24 క్యారెట్ ధర వేస్తారు. ఇది చెక్ చేసుకోవాలి.
బరువు చెక్ చేయడం
రాళ్లు, ముత్యాలు ఉన్న నగల్లో బరువు ఎక్కువ చూపిస్తారు. ఆ రాళ్ల బరువుకి కూడా బంగారం ధర వేస్తారు. ఇది గమనించి, నెట్ గోల్డ్ వెయిట్ ని ప్రత్యేకంగా అడిగి తెలుసుకోవాలి.
రోజువారీ ధరలు చెక్ చేయడం
ప్రతి రోజు బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ముందుగా మార్కెట్ రేటు తెలుసుకుని వెళ్లడం మంచిది.
ఈ విషయాల్లో కూడా మోసపోవచ్చు
కొన్ని లోకల్ షాపులు హాల్మార్క్ లేకుండా తక్కువ ధరకు అమ్ముతాయి. ఇలా చేస్తే, తర్వాత అమ్మేటప్పుడు విలువ తగ్గుతుంది.
కొన్ని షాపుల్లో తక్కువ రేటు అని ఆకర్షించి, మేకింగ్ ఛార్జీలు ఎక్కువ వేస్తుంటారు. అలాగే తరుగు పేరుతో అదనంగా డబ్బులు లాగే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు.
స్టోన్ జ్యువెలరీలో విషయంలో కూడా మోసాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. బంగారంతో సమానంగా రాళ్ల ధర వేసి బిల్లు పెంచుతుంటారు.
ఈ మోసాలు ఎక్కువ
అలాగే, ఎక్స్చేంజ్ సమయంలో మోసం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. పాత బంగారం ఇచ్చినప్పుడు.. తక్కువ శుద్ధి అని చెప్పి విలువ తగ్గించడం, మెషిన్ లేకుండా అంచనా వేసి మోసం చేయడం చేస్తారు.
ఇక ఆన్లైన్ మోసాలకు అంతుపొంతూ లేదు. సోషల్ మీడియాలో చూసి మోసపోకండి. ఫేక్ యాడ్స్ ద్వారా చీటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడూ నమ్మకమైన బ్రాండ్లు మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
ఇక నో మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఆఫర్లు పెద్ద ఉచ్చు అని చెప్పాలి. మేకింగ్ ఛార్జీలు చూపించకుండా ధరలో కలిపేస్తారు. లేదా బంగారం ప్యూరిటీ తక్కువగా ఉంటుంది.
నిర్లక్ష్యం వద్దు
సేఫ్గా బంగారం కొనాలంటే.. పేరున్న, నమ్మకమైన జ్యువెలరీ షాపులు మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. బిల్, హాల్మార్క్ తప్పనిసరి ఉండేలా చూడాలి. రెండు మూడు షాపుల్లో ధర పోల్చుకోవాలి.
బంగారం కొనడం అనేది కేవలం కొనుగోలు కాదు. అది ఒక పెట్టుబడి, ఒక భద్రత. చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా పెద్ద నష్టానికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి హాల్మార్క్, బిల్, బరువు, మేకింగ్ ఛార్జీలు.. ఇలా అన్నీ క్లియర్ గా చెక్ చేసి మాత్రమే కొనాలి. జాగ్రత్తగా ఉంటే బంగారం మీకు లాభమవుతుంది. లేకపోతే నష్టం తప్పదు.