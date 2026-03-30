ట్రెండీ డిజైన్ బ్లూ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్.. ట్రై చేయండి

woman-life Mar 30 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Chat GPT
టర్కోయిస్ స్టోన్ స్టడ్స్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి చిన్న టర్కోయిస్ స్టోన్ స్టడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. వీటిలో స్టార్, హార్ట్, క్రౌన్ షేప్ వంటి డిజైన్లను ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
టర్కోయిస్ లాంగ్ ఇయర్ రింగ్స్

పెళ్లిళ్లు, పార్టీలు లేదా ఏదైనా ఫంక్షన్‌కు ఇలాంటి పొడవాటి ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. 

Image credits: Instagram
బ్లూ స్టోన్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో ప్లెయిన్ డిజైన్ కి బదులు, ఇలా బ్లూ స్టోన్ హ్యాంగింగ్స్ ఉన్న డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి మోడ్రన్, యూనిక్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Pinterest
షాండ్లియర్ డిజైన్

వెస్టర్న్ లేదా ఇండియన్ డ్రెస్సులపైకి ఇలాంటి షాండ్లియర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. ప్రస్తుతం ఇవి చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి.

Image credits: Instagram
సాలిడ్ బ్లూ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్

వర్కింగ్ ఉమెన్స్, కాలేజీ అమ్మాయిలకు సాలిడ్ బ్లూ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Instagram
బ్లూ స్టోన్ చాంద్ బాలీలు

సిల్వర్, బ్లూ స్టోన్ కాంబినేషన్ చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది. మీరు ఇలా 3 లేయర్ల చాంద్ బాలీ డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి ప్రత్యేక సందర్భాలకు బాగుంటాయి. 

Image credits: Pinterest

