సింపుల్ సింగిల్ చైన్ ఇయర్ రింగ్స్- పెట్టుకుంటే అదుర్స్!

woman-life Mar 31 2026
Author: Kavitha G Image Credits:tanishqjewellery Instagram
Telugu

ఫ్లవర్ టాప్స్ ఇయర్ రింగ్స్

వెస్టర్న్ డ్రెస్సులపైకి ఇలాంటి ఫ్లవర్ టాప్స్ సూది-దారం ఇయర్ రింగ్స్ చాలా స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి. దీని మ్యాట్ ఫినిష్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

క్లాసిక్ సింపుల్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ డిజైన్ అందమంతా దాని సింప్లిసిటీలోనే ఉంది. ఇందులో చాలా సన్నని సింగిల్ గోల్డ్ చైన్ ఉంటుంది. దానికి పైన ఫ్లవర్ టాప్స్ ఉంటాయి. ఇవి మరీ పెద్దగా ఉండవు, బరువుగా కూడా అనిపించవు.

Image credits: pinterest
Telugu

హార్ట్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్

బంగారంలో స్టైలిష్ లుక్ కావాలంటే, ఇలాంటి మెరిసే హార్ట్ స్టడ్ సూది-దారం డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఇవి సంప్రదాయ గోల్డ్ ఫీల్‌తో పాటు మోడ్రన్ లుక్ ని ఇస్తాయి.

Image credits: cartlane
Telugu

స్టోన్-పెర్ల్ టాప్స్

గోల్డ్ చైన్‌కు స్టోన్-పెర్ల్ టాప్స్‌తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.  ట్రెండీ, డిజైనర్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Instagram
Telugu

ట్రెడిషనల్ మోటిఫ్స్ ఇయర్ రింగ్స్

డైలీవేర్ కి ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ మోటిఫ్స్ ఉన్న సూది-దారం ఇయర్ రింగ్స్‌ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. ఇది మీ నెక్ లైన్‌కు సాఫ్ట్ గ్లో ఇచ్చి, అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Instagram
Telugu

టెంపుల్ టాప్స్ ఇయర్ రింగ్స్

మోడ్రన్, ట్రెడిషనల్ లుక్ రెండూ కోరుకునే మహిళలకు ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. ఇలాంటి గోల్డ్ సూది-దారం ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Instagram

