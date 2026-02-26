Cleaning Hacks: ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో దుర్వాసన పోగొట్టే సింపుల్ ట్రిక్స్ ఇవిగో!
మనం వంటింట్లో ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. పసుపు, కారం నుంచి కూరగాయల వరకు చాలా పదార్థాలను వాటిలో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే కొన్నిసార్లు వాటి నుంచి ఒక రకమైన వాసన వస్తుంటుంది. ఈ దుర్వాసన పోగొట్టే కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు మీకోసం. ట్రై చేయండి
Plastic Box Cleaning Tips
ప్రస్తుతం కిచెన్ లో ప్లాస్టిక్ డబ్బాల వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. ఉప్పు, పసుపు, కారం, పచ్చళ్లు ఇలా ప్రతీది ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లోనే స్టోర్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇలా స్టోర్ చేసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ డబ్బాల నుంచి ఒకరకమైన వాసన వస్తుంటుంది. ఎన్నిసార్లు కడిగినా ఆ వాసన పూర్తిగా పోదు. ముఖ్యంగా ఫ్రిజ్లో ఉంచిన ఆహారం వాసన ప్లాస్టిక్లో ఇమిడిపోతుంది. అయితే ఇంట్లో దొరికే కొన్ని పదార్థాలతో ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టవచ్చు. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను మళ్లీ కొత్తవాటిలా మెరిసేలా చేయవచ్చు. మరి ఆ చిట్కాలేంటో చూద్దామా..
బేకింగ్ సోడా
బేకింగ్ సోడా సహజమైన డియోడరైజర్లా పనిచేస్తుంది. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో గోరువెచ్చని నీరు పోసి, అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలపాలి. ఆ డబ్బాను మూత పెట్టి కనీసం 2 నుంచి 3 గంటలు అలాగే ఉంచాలి. ఒకవేళ వానస ఎక్కువగా ఉంటే రాత్రంతా నానబెట్టాలి. తర్వాత సాధారణ డిష్ వాష్తో కడిగితే వాసన తగ్గిపోతుంది.
వెనిగర్ వినియోగం
వెనిగర్లో ఉన్న ఆమ్ల గుణాలు దుర్వాసనను న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి. గోరువెచ్చని నీటిలో వెనిగర్ కలిపి డబ్బాలో పోసి 1–2 గంటలు ఉంచాలి. తర్వాత బాగా కడిగి ఎండలో ఆరబెట్టాలి. దాంతో ప్లాస్టిక్లో ఇమిడిన దుర్వాసన తగ్గిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఫిష్ లేదా ఎగ్ స్మెల్ పోగొట్టడానికి ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది.
నిమ్మరసం
నిమ్మలోని సిట్రిక్ యాసిడ్ దుర్వాసనను తొలగించడమే కాకుండా తాజా సువాసనను ఇస్తుంది. ఒక నిమ్మకాయను పిండి దాని రసాన్ని డబ్బాలో రాసి, కొద్దిసేపు అలాగే ఉంచాలి. లేదా నిమ్మ తొక్కలను డబ్బాలో వేసి మూతపెట్టి కొన్ని గంటలపాటు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడిగితే డబ్బా ఫ్రెష్గా మారుతుంది.
సూర్యరశ్మి
బాగా కడిగిన ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను నేరుగా ఎండలో 4–5 గంటలు ఉంచాలి. యూవీ కిరణాలు బ్యాక్టీరియాను నశింపజేసి వాసనను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా తక్కువ స్మెల్ వచ్చినప్పుడు ఈ పద్ధతి సరిపోతుంది. అయితే ఎక్కువసేపు ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను ఎండలో ఉంచడం మంచిది కాదనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
పేపర్ ముక్కలు
ప్లాస్టిక్ డబ్బాను పూర్తిగా ఆరబెట్టిన తర్వాత లోపల పేపర్ ముక్కలను పెట్టి మూతపెట్టి రాత్రంతా ఉంచాలి. పేపర్ దుర్వాసనను పీల్చుకునే గుణం కలిగి ఉంటుంది. మరుసటి రోజు పేపర్ తీసేసి నార్మల్ గా కడిగితే వాసన తగ్గిపోతుంది. ఇదే విధంగా కాఫీ పొడి కూడా వాసనను తగ్గించడంలో సహాయపడతుంది.
ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు ఉపయోగించే ముందు పూర్తిగా ఆరబెట్టడం చాలా ముఖ్యం. తడి ఉన్నప్పుడు మూతపెట్టి ఉంచితే వాసన మరింత పెరుగుతుంది. అలాగే ఘాటైన వాసన వచ్చే పదార్థాలను గాజు లేదా స్టీల్ కంటైనర్లలో నిల్వ చేయడం ఉత్తమం.