Dark Earrings: 1 గ్రాము బంగారంలో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్

పిల్లలకు డైలీ వేర్ కి 1గ్రాములో ఇయర్ రింగ్స్ కావాలంటే ఇలాంటి క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయవచ్చు.
ఈ చంకీ స్టైల్ గోల్డ్ ఏడీ ఇయర్ రింగ్స్ మీ పాపకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి. ఇవి చూడటానికి చాలా క్యూట్గా, అందంగా కనిపిస్తాయి.
బాలీ స్టైల్లో ఉండే ఈ ముత్యాల గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ బోల్డ్, క్యూట్ లుక్ను అందిస్తాయి. ఇవి కూడా 1 గ్రాములోనే లభిస్తాయి.
మన్నికతో పాటు మోడ్రన్ లుక్ కావాలంటే, మెటాలిక్ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్ కంటే మంచి ఆప్షన్ లేదు.నచ్చిన డిజైన్ సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
చెవిపోగులు ఎక్కడైనా పడిపోతాయనే భయం ఉంటే, మీరు స్క్రూ లాక్ ఉన్న ఈ గోల్డ్ డక్ బాలీలను కొనండి. వీటిపై చిన్న చిన్న రాళ్లు, స్టోన్ వర్క్ ఉన్నాయి.
ఇలాంటి డక్ గోల్డ్ టాప్స్ 8 క్యారెట్ల నుంచి 22 క్యారెట్ల బంగారంలో చేయించుకోవచ్చు.
1 నుంచి 3 ఏళ్ల వయసున్న పాపల కోసం ఇలాంటి ప్లెయిన్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ను ఎంచుకోండి. ఇవి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా రోజూ పెట్టుకోవచ్చు.
